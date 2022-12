« Ministre de la Santé non vacciné ? » Une réponse maladroite de François Braun à l’Assemblée nationale, le 24 novembre, a été reprise sur YouTube et sur les réseaux sociaux, suscitant l’interrogation sur son statut vaccinal contre le Covid-19.

Joris Hébrard, député RN, venait d’interroger le ministre et ancien médecin urgentiste sur son statut vaccinal, en plein débat sur la réintégration des soignants non vaccinés. Le ministre lui répond avoir été atteint du Covid-19 « le 7 juin de l’année dernière ». François Braun précise ensuite : « Vu les facteurs de risque que j’ai, je dois attendre six mois pour la prochaine vaccination, donc je ne manquerai pas de me faire vacciner à partir du 7 décembre. » La réponse du ministre se trouve à la 31e minute dans cette vidéo de l’Assemblée nationale.

Plusieurs internautes ont souligné l’incohérence de cette réponse. Si le ministre était tombé malade en juin 2021, alors il aurait dû recevoir une dose de rappel à l’automne dernier.

FAKE OFF

François Braun est en réalité tombé malade en juin 2022, confirme le ministère de la Santé à 20 Minutes. Il avait reçu une dose de rappel le 19 octobre 2021. Après son infection, il avait été testé négatif le 14 juin 2022. « Une nouvelle dose de rappel lui sera administrée dans les prochains jours », ajoute le ministère.

Âgé de soixante ans depuis août, le ministre aurait pu recevoir sa deuxième dose de rappel un peu plus tôt : le ministère de la Santé recommande de recevoir une nouvelle dose de rappel trois mois après l’infection pour les personnes âgées de soixante ans à soixante-dix-neuf ans, en attendant six mois après la dernière injection.