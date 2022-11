Le nouveau président du RN Jordan Bardella a fustigé l’attitude d’Emmanuel Macron, après l’ouverture jeudi d’informations judiciaires par le Parquet national financier sur le rôle des cabinets de conseil durant les campagnes 2017 et 2022.

« Emmanuel Macron a confié la France à des liquidateurs, à des prédateurs d’en haut et à des prédateurs d’en bas », a déclaré Jordan Bardella sur franceinfo, ajoutant que les cabinets de conseils mis en cause « ne travaillent pas dans l’intérêt de la nation française et du peuple français ».

L’eurodéputé a rappelé que selon un rapport sénatorial publié en mars 2022, des cabinets privés comme McKinsey « ont bénéficié d’importants marchés publics. »

Pas lieu de « remettre en cause l’immunité » du président

Pour lui, « cette affaire s’inscrit un dans un phénomène un peu plus global ». « On sait très bien qu’il y a des liens entre Emmanuel Macron et ces cabinets privés américains », a-t-il affirmé, citant la vente d’Alstom à General Electrics ou encore les Uber files et le rôle d’Emmanuel Macron dans l’implantation d’Uber en France, alors qu’il était ministre de l’Economie.

Il a néanmoins estimé qu’il n’y avait « pas lieu de remettre en cause l’immunité présidentielle », qui fait que le président ne peut pas témoigner ou faire l’objet de poursuites pendant son mandat.









Le Parquet national financier a annoncé jeudi avoir ouvert fin octobre deux informations judiciaires : l’une vise notamment le chef de « minoration d’éléments comptables dans un compte de campagne ». L’autre porte sur un éventuel « favoritisme et recel de favoritisme ».