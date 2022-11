Le maire de Perpignan, Louis Aliot (RN), va tenter de faire son entrée au Département des Pyrénées-Orientales et poursuivre son implantation dans ce département du sud de la France. En 2020, il avait été élu avec 53,09 % des suffrages exprimés à la tête de cette ville de 119.344 habitants, la plus grande commune de France tenue par un maire du parti de Jordan Bardella (contre lequel il s’est présenté sans succès, pour l’élection à la présidence du parti).

Louis Aliot se présente sur le canton de Perpignan-Canohès qui comprend la ville de Canohès (6.344 habitants) et une petite partie de la préfecture des Pyrénées-Orientales, soit un peu plus de 16.000 électeurs au total. Le premier tour est programmé pour ce dimanche.

Une première élection invalidée en 2021

L’élection dans ce canton de Perpignan 5 avait été invalidée par le Conseil d’Etat. Des candidats battus au premier tour avaient saisi la justice en réaction à la présence parmi les candidats de l’ancien directeur des douanes de l’Aude et des Pyrénées-Orientales, Jean-Marie Dionnet (RN), et à ce titre inéligible. C’est ce même candidat que Louis Aliot remplace dans le binôme du Rassemblement national.

« L’agglomération de Perpignan reçoit moins que la communauté de communes de Thuir, estime Louis Aliot pour expliquer sa candidature. La présidente Hermeline Malherbe (PS) a des préférences, et elle pratique la discrimination politique. Je veux dénoncer ce sectarisme ». Elu en 2021, le duo de l’Union de gauche Mathias Blanc (PS) – qui se dit « confiant » pour cette élection - et Françoise Chatard (PCF) souhaite confirmer leur victoire un an plus tôt.

« Louis Aliot se trompe d’élection »

En lice également, le binôme composé de Jean-Louis Chambon, élu à Canohès à la tête d’une liste DVG, associé à Florence Micolau (SE), est notamment soutenu par l’ancien maire de Perpignan Jean Paul Alduy (UDI). Jean-Louis Chambon dénonce « les problématiques soulevées par Louis Aliot qui ne sont pas de la compétence du département. Encore une fois, il se trompe d’élection », explique-t-il. Monique Ferrer et Roger Ségura (Modem) sont également en lice.