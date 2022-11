Emmanuel Macron s’en prend aux stéréotypes sur les Français. Ils ont pour image d’être « fiers » et « arrogants », alors qu’ils doutent au contraire « beaucoup », voire « trop », a assuré ce vendredi le président lors d’un discours devant la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (Apec). « La France a de nombreux atouts », a déclaré le chef de l’Etat, en déplacement à Bangkok pour présenter la stratégie de la France en Asie-Pacifique.

« Ce qui nous rend si spéciaux, c’est que peut-être, et à l’opposé de l’image que nous avons de Français très fiers, peut-être parfois un peu arrogants, c’est qu’en réalité nous doutons beaucoup de nous-mêmes, et probablement trop », a-t-il poursuivi dans une intervention en anglais. Plus généralement, le chef de l’Etat a surtout plaidé pour que les pays de la région Asie-Pacifique, théâtre d’une rivalité croissante entre la Chine et les Etats-Unis s’appuient sur des puissances régionales, y compris la France.

« Deux gros éléphants nerveux »

« Nous sommes dans la jungle et nous avons deux gros éléphants de plus en plus nerveux. S’ils deviennent très nerveux, ils vont commencer à se faire la guerre et ce sera un gros problème pour le reste de la jungle », a décrit Emmanuel Macron.

Le chef de l’Etat a érigé en priorité stratégique ce que les diplomates occidentaux qualifient de région « Indopacifique », vaste zone allant des côtes est-africaines aux côtes ouest américaines où la France compte de nombreux territoires et espaces maritimes. La France y détient la majeure partie de sa zone économique exclusive (ZEE), la deuxième du monde, autour de sept territoires, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie et Tahiti, où vivent 1,65 million de citoyens français.