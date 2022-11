Le député LFI Louis Boyard a annoncé ce lundi qu’il « déposerai (t) une plainte » contre l’animateur Cyril Hanouna, lui reprochant de l’avoir « insulté en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne » Vincent Bolloré.

Jeudi 10 novembre, sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, le député et ancien chroniqueur de l’émission a accusé les « cinq personnes les plus riches » de France d' « appauvrir l’Afrique », en citant notamment Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+. « Toi t’es une merde » avait rétorqué l’animateur, après avoir traité le député d' « abruti », de « bouffon » et de « tocard ».

Le député LFI demande l’ouverture d’une commission d’enquête

« La toute-puissance d’Hanouna qui pense pouvoir insulter et intimider une personne parce qu’elle critique son patron est inadmissible », a lancé le benjamin de l’Assemblée nationale, lors d’un point presse au Palais-Bourbon, sans préciser le motif de sa plainte.





Je vais porter plainte contre @Cyrilhanouna.



Et je vais porter plainte en ayant une pensée pour les millions de personnes qui ont été insultées.



Insultées chaque fois que TPMP a invité l'extrême droite et qu'elle a tenu des propos racistes et islamophobes sur leurs émissions.



« Qu’on soit député ou non, un présentateur n’a pas à insulter quelqu’un en direct pour avoir critiqué le propriétaire de sa chaîne (Vincent Bolloré) », a insisté le député insoumis âgé de 22 ans.

L’élu du Val-de-Marne a aussi demandé à la présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet « l’ouverture d’une commission d’enquête relative à la concentration des médias et plus spécifiquement sur les financements de l’empire Bolloré ».