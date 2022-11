Exclu du Rassemblement national en mai dernier, soutien du camp d’Eric Zemmour depuis, Philippe Vardon vient de clarifier sa situation. Dans un entretien au Figaro, le conseiller municipal niçois également élu au conseil régional de Paca officialise son ralliement au parti Reconquête ! au sein duquel il « occupera des fonctions dirigeantes sur le plan local et national », annonce-t-il.

« Je rejoins Reconquête!, le parti de @ZemmourEric. C'est une décision guidée par la volonté de clarté, de cohérence et d'efficacité. J'ai toujours cherché à être là où j'avais le sentiment de pouvoir être le plus utile à ce que je pense juste. »https://t.co/RnohvJjsZK — Philippe Vardon (@P_Vardon) November 7, 2022



Il précise qu’il devient « coordinateur régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur et délégué national à l’animation » du parti. « Ces quelques mois aux côtés des dirigeants et militants […] et notamment l’université d’été qui m’a beaucoup impressionné, m’ont convaincu que c’était là ma place », explique-t-il dans les colonnes du quotidien.

Marion Maréchal lui souhaite la « bienvenue »

Philippe Vardon avait été débarqué du Rassemblement national après avoir refusé de céder sa place lors des dernières élections législatives, dans la 3e circonscription des Alpes-Maritimes. Le parti de Jordan Bardella avait préféré investir Benoît Kandel contre qui le néo-zémourien s’était maintenu, adoubé par le parti du polémiste.





Sur Twitter, la vice-présidente exécutive de Reconquête ! Marion Maréchal lui a souhaité la « bienvenue ». « En tant qu’élu local enraciné à Nice et militant d’expérience, tu seras un allié précieux dans la construction de ce jeune et prometteur parti », a-t-elle écrit.