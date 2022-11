Une augmentation certes, mais modérée. C’est l’exigence posée par le gouvernement à la SNCF sur le prix des billets, alors que la facture d’électricité devrait augmenter l’an prochain, passant de 1,6 à 1,7 milliard d’euros selon l’entreprise de transport.

Le ministre des transports Clément Beaune a souhaité dimanche sur le plateau du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro « que l’augmentation des billets soit en tout cas inférieure à l’inflation » et « que ceux qui ont besoin du train au quotidien, les plus modestes, les jeunes qui utilisent les Ouigo par exemple, soient protégés. »

Une augmentation de 10 % du prix des billets ?

« Si on répercutait directement (la hausse de la facture d’électricité) sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10 % », avait assuré Jean-Pierre Farandou. Il avait également tenu à rassurer en promettant que la SNCF ne répercuterait « pas 100 % des coûts sur les clients ».









Par ailleurs, le ministre des Transports a également évoqué la hausse des prix des péages qui doit avoir lieu en 2023 et a dit espérer qu’elle se situe en deçà de l’inflation. « Il n’y aura pas d’augmentation de 7 à 8 %, ce n’est pas possible », a promis le ministre. Des discussions sont en cours entre le gouvernement et les sociétés d’autoroutes, a indiqué Clément Beaune.