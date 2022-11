Aurélien Pradié a son idée sur la manière de « rétablir la laïcité et l’égalité de départ entre les enfants de la République ». Le député, candidat pour la présidence des Républicains (LR), plaide dans le Journal du Dimanche pour le retour de la « tenue vestimentaire unique » à l’école.

« Pour remettre notre école à l’abri des bruits du monde, je propose que tous les enfants portent la même tenue dans l’école de la République, écoles, collèges et lycées », déclare le député du Lot. Il affirme cependant n’avoir « aucune nostalgie des blouses d’antan ».

« La situation de notre école est catastrophique »

« La tenue vestimentaire unique permettra de stopper toutes les incursions religieuses, islamistes, communautaires, et même politiques que l’on néglige trop. Au collège ou au lycée, certaines tenues sont autant de slogans politiques qui n’y ont pas leur place », argumente-t-il. Jugeant que « la situation de notre école est catastrophique », le député annonce également qu’il adressera « cette semaine une lettre nationale » aux enseignants et parents.

Celui qui fait figure d’outsider pour la tête de LR, face à Eric Ciotti et Bruno Retailleau, propose notamment d’abandonner l’objectif de 80 % de réussite au bac et déroule une série de mesures, parmi lesquelles l’instauration de « bourses au mérite » dans « chaque collège et lycée ». « Un enfant ne devra plus passer en sixième s’il ne maîtrise pas les savoirs fondamentaux, ce qui devra être certifié par un examen ». Il suggère aussi que « dès lors qu’il y a au moins trois enfants en situation de handicap dans une classe, il y ait deux enseignants, dont un spécialisé, en renfort des accompagnants ».

Les militants voteront les 3 et 4 décembre

La droite « doit repartir à la conquête de nos enseignants », plaide encore Aurélien Pradié, jugeant qu’ils « sont confrontés chaque jour à ce que nous dénonçons : l’effondrement de l’autorité et la montée des communautarismes ». « Je souhaite qu’on recrée une "École normale de la République", qui formera tous les instituteurs, délivrera une certification aux enseignants des collèges et lycées et assurera à nouveau une formation continue ».

Aurélien Pradié, comme Eric Ciotti et Bruno Retailleau, sera auditionné par le « parlement » de LR le 26 novembre, avant un vote des militants les 3 et 4 décembre.