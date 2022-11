La séance des questions au gouvernement a dû être arrêtée jeudi après une interpellation raciste lancée dans l’hémicycle par un élu du Rassemblement national, qui pourrait être sanctionné dès vendredi. Alors qu’il interrogeait le gouvernement sur les migrants et les drames en mer, le député de La France insoumise Carlos Martens Bilongo a été interrompu.

L’élu Grégoire de Fournas a lancé « qu’il(s) retourne(nt) en Afrique », provoquant des réactions outrées dans l’hémicycle. Le député Carlos Martens Bilongo a dénoncé sur France info des propos « extrêmement choquants ». « Ma question est interrompue par un député qui me renvoie vers un continent que je ne connais pas (…) Je ne connais pas l’Afrique, je suis un Français comme tout le monde et aujourd’hui dans l’hémicycle, on insulte ma personne, on insulte des millions de Français qui me ressemblent », a-t-il assuré.

« Il peut aller en Afrique »

Le parti d’extrême droite assure que l’interjection visait les migrants et non le député du Val-d’Oise qui s’exprimait au micro. D’après le Rassemblement national, le parti de la France insoumise a « manipulé » les propos de Grégoire de Fournas. « Même s’il rajoute un "qu’il(s)", ce sont des propos racistes et il n’est pas à son coup d’essai, ce monsieur multiplie les séquences et les propos choquants », a rétorqué Carlos Martens Bilongo.

Le collègue de Marine Le Pen a d’ailleurs supprimé des tweets racistes de son compte Twitter peu de temps après la polémique. Des internautes ont néanmoins fait des captures écran de ces déclarations, comme ce message où Grégoire de Fournas invite un internaute à « aller en Afrique » s’il « veut être avec des noirs ».

Et là il parlait du bateau ?



Et là il parlait du bateau ?

Raciste, menteur et lâche !#JeSoutiensCarlos pic.twitter.com/7t5HkYtoAp — Manuel Bompard (@mbompard) November 3, 2022



Une « dédiabolisation fictive »

« La dédiabolisation [du Rassemblement national], elle est fictive. Voici le vrai visage du Rassemblement national. Ça ne fait que quatre mois que je suis élu et, en quatre mois à peine, on me renvoie à ma couleur de peau », a fustigé l’élu de LFI qui a ajouté que c’était « inadmissible ».

Le bureau de l’Assemblée nationale se réunit ce vendredi afin de décider de la sanction à prendre à l’encontre de Grégoire de Fournas. Carlos Martens Bilongo souhaite que la réponse de la chambre basse soit « exemplaire ». D’après lui, « des millions de Français attendent cette sanction ».