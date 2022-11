Jean-Luc Mélenchon fustige « l’aile Hollande du PS, l’aile Jadot de EELV et Fabien Roussel » dans une note de blog revenant mardi sur l’échec la veille d’une motion de censure LFI.

« Quelle aberration ! », écrit, à l’intention des députés de gauche n’ayant pas voté la censure, l’ancien candidat LFI à la présidentielle : « Sous prétexte de ''refuser les voix RN'', ils finissent en fait, sans oser le dire, par soutenir le gouvernement Macron en refusant sa chute. »

Le budget de la Sécu a été adopté mardi après le rejet d’une motion de censure du Rassemblement national et d’une autre émanant de LFI. La France insoumise avait fait cette fois cavalier seul à gauche dans le dépôt de sa motion, qui n’a pas fait le plein à gauche, 22 voix des alliés de la Nupes faisant défaut, dont celles du patron du PCF Fabien Roussel et de la socialiste Valérie Rabault.

Roussel et les socialistes visés

Pourtant, selon Mélenchon, « le noyau unitaire de la Nupes s’est élargi et renforcé. Ses adversaires internes restent les mêmes : l’aile (François) Hollande du PS, l’aile (Yannick) Jadot de EELV et Fabien Roussel. » Jean-Luc Mélenchon qualifie mardi le choix de l’ancien candidat communiste à la présidentielle de « soutien étonnant (et isolé au PCF) en faveur du budget de la Sécurité sociale de Macron ».

Visant plus loin, sans les nommer, les douze députés socialistes - sur 31 - n’ayant pas voté la motion, il analyse leur attitude comme une « posture de congrès pour nuire à Olivier Faure et à la majorité du groupe PS qui a voté la censure. »

Le PS se réunira en congrès en janvier à Marseille. Son premier secrétaire sortant, Olivier Faure, doit défendre à cette occasion face à ses détracteurs sa stratégie d’inclusion dans la Nupes.