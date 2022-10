Une semaine après, le même scénario se dessine. Les parlementaires du Rassemblement national vont voter ce lundi leur propre motion face à une nouvelle utilisation du 49-3 par le gouvernement sur l’ensemble du projet de budget 2023 de la Sécu.

Mais les parlementaires d’extrême droite « voteront toute autre motion » présentée en des « termes acceptables, a lancé le député RN Sébastien Chenu à l’Assemblée nationale. Son groupe a indiqué que cela signifiait un vote de la motion portée par La France insoumise.

Le soutien du RN avait créé le malaise à gauche

Le soutien lundi dernier du groupe de Marine Le Pen à une motion de la Nupes avait créé un malaise dans les rangs de la gauche autant que suscité les critiques du camp présidentiel. Le groupe LFI a cette fois fait cavalier seul à gauche dans le dépôt d’une motion après un nouveau 49.3 du gouvernement.









« Votre méthode » de recherche du compromis « n’est qu’un leurre » et la majorité relative « faiblarde et sans panache », a martelé Sébastien Chenu dans l’hémicycle. « Votre méthode permet de sauver votre politique, votre budget, votre gouvernement et finalement votre tête », a conclu le député du Nord.