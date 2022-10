Interview de Macron sur France 2 EN DIRECT : Le président attendu sur les questions intérieures...

19h58 : Friture avec Berlin

Certes, ce n’est pas une question intérieure mais le contexte est aussi celui d’une mésentente entre Berlin et Paris. Emmanuel Macron et Olaf Sholz se rencontraient ce mercredi à Paris. Ils ont affiché ce mercredi leur volonté de donner un nouvel élan au tandem franco-allemand, à la peine après une série de différends, sur fond de guerre en Ukraine et de nuages noirs qui s’amoncellent sur la croissance en Europe. La France et l’Allemagne restent « très proches » et « relèvent les défis ensemble », a tweeté le chancelier à l’issue de l’entretien à l’Elysée.

Les deux dirigeants ont échangé pendant plus de trois heures autour d’un déjeuner, dont trente minutes en tête-à-tête. Ils s’étaient affichés tout sourire à l’arrivée d’Olaf Scholz mais n’ont fait aucune déclaration à la presse. Ils ont réaffirmé leur attachement au principe « de solidarité » européenne en matière énergétique ainsi que leur volonté de « renforcement de l’Europe de la défense » et de « coopération sur les lanceurs », a encore précisé l’Elysée.