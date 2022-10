Deux semaines après la condamnation de son ancien président, Marc Giraud (LR), pour détournement de fonds publics, le conseil départemental du Var a élu Jean-Louis Masson mercredi pour le remplacer à sa tête, a indiqué mercredi à l’AFP la porte-parole de l’institution.









Jean-Louis Masson, maire LR de La Garde, a été élu avec 27 voix contre 19 pour François de Canson, également membre de la majorité, à l’issue d’un scrutin à deux tours, faute de majorité absolue au premier tour.

Cinq d’inéligibilité pour Marc Giraud

Le conseil départemental compte 46 élus, dont 44 LR et alliés et deux élus d’opposition, du Rassemblement national. Trois candidats s’étaient présentés à l’élection, tous de la majorité. Au premier tour, François de Canson, maire de La-Londe-les-Maures et suppléant de Marc Giraud, était arrivé en tête avec 18 votes, suivi de Jean-Louis Masson et Didier Brémond (LR), maire LR de Brignoles, 14 voix chacun. Ce dernier s’était désisté à l’issue du premier tour au profit de Jean-Louis Masson.

En tant que vice-président sortant, Jean-Louis Masson occupait le poste de président par intérim depuis deux semaines, après la condamnation de Marc Giraud. Le 7 octobre, le maire LR de Carqueiranne a été condamné à cinq ans d’inéligibilité, deux ans de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende pour avoir favorisé l’emploi fictif d’une collaboratrice.