« Vu l’état dans lequel on est aujourd’hui, on n’est pas près de reprendre le pouvoir… », souffle un député LR. Chez Les Républicains, ce n’est pas la grande forme. A l’Assemblée nationale, les élus se montrent bien discrets, quand ils ne désertent pas, tout simplement, les rangs de l’Hémicycle, comme lundi dernier pour les motions de censure. Dans la tête de nombreux cadres : la course à la présidence LR.

Les militants voteront les 3 et 4 décembre pour désigner leur nouveau champion (et la semaine d’après pour un éventuel second tour) entre Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradié. Mais à un mois du scrutin, la campagne se déroule dans une forme d’indifférence. Pourquoi cette bagarre pour le trône peine-t-elle tant à intéresser ?









« Le moral dans les chaussettes »

Après des défaites cuisantes aux dernières élections, c’est peu dire que le moral des troupes n’est pas au mieux. Il n’est donc pas surprenant de noter un manque d’enthousiasme autour du scrutin interne, selon plusieurs cadres. « C’est la réalité de la force politique que nous sommes devenue. Si on était majoritaire à l’Assemblée, peut-être qu’on soulèverait davantage les foules. Mais la réalité, c’est qu’on a fait 4.78 % à la présidentielle et qu’on a une soixantaine de députés ».

Cette chute est d’ailleurs l’enjeu du scrutin : « stop ou encore ? », interroge Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. « C’est un constat logique. On s’est pris une claque énorme (en avril dernier), donc les militants ont le moral dans les chaussettes », abonde Julien Aubert, député du Vaucluse battu en juin, aux législatives. « On est pourtant dans une forme de faux plat, avant un potentiel big bang. Car si la campagne se fait sans bruit, il y a un vrai suspense et un énorme enjeu », ajoute-t-il .

Un nombre d’adhésions en chute libre

« Avec le Congrès, c’est la survie de notre parti qui est en jeu, confirme Eric Pauget, député des Alpes-Maritimes. Donc faisons preuve d’humilité et soyons en phase avec les attentes de nos adhérents. J’allais dire avec les militants qu’ils nous restent… » C’est la suite logique des revers électoraux : le parti a vu son nombre d’adhérents chuter ces dernières années. « On ne pèse plus rien… Nous avons moitié moins d’adhérents que la fédération de badminton », ironise un cadre du mouvement. Le parti en revendique environ 70.000, loin des 150.000 pour la primaire de la droite il y a un an, et encore plus loin des 240.000 militants à jour de cotisation en 2016.

« C’est assez normal que le scrutin intéresse moins, car il s’adresse à un corpus plus restreint. Seules les personnes encartées seront amenées à s’exprimer dans un mois », justifie le député de l’Aisne Julien Dive. « On n’entend pas beaucoup plus parler de la campagne des autres mouvements », ajoute-t-il. Renaissance, le parti présidentiel, n’a mobilisé qu’environ 25.000 adhérents pour désigner son nouveau chef en septembre. Le Rassemblement national, qui désignera le 5 novembre le successeur de Marine Le Pen, en compte environ 40.000. Sans que les deux scrutins ne mobilisent davantage les foules.

Un manque de fond

Prise en étau entre Emmanuel Macron et le RN, la droite peine donc à exister sur la scène politique, et notamment à l’Assemblée. Une conséquence d’un manque de travail produit en interne, selon un cadre LR.

« On est un parti d’amateurs, il faut se remettre au travail. C’était criant quand Pécresse a ressorti le Kärcher de Sarkozy pendant la campagne. Une transgression d’il y a dix-sept ans, si vieille qu’on pourrait la dater au carbone 14 ! »

Le désintérêt autour du scrutin s’explique peut-être aussi par les lignes politiques très proches des deux favoris, le député Eric Ciotti et le sénateur Bruno Retailleau. Les deux hommes, et Aurélien Pradié, ont toutefois tenté de creuser leur sillon ces derniers mois, allant jusqu’à assumer la rupture idéologique avec Nicolas Sarkozy. Leurs équipes ne doutent pas que le scrutin aura son moment médiatique, notamment grâce au débat télévisé, prévu dans les derniers jours avant le vote.

« Il faut se méfier d’une élection qui dort, s’amuse Julien Aubert. Je remarque que dans chaque camp, ça commence d’ailleurs un peu à se friter. C’est comme lorsqu’on vous emmène aux courses : vous dites "je n’aime pas les chevaux", puis vous achetez votre billet. Et dans la dernière ligne droite, finalement, vous vous prenez au jeu ».