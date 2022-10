Nicolas Sarkozy a son idée sur la manière de faire passer des lois à l’Assemblée nationale sans majorité absolue. L’ancien président profite donc d’une interview fleuve au Journal du Dimanche pour donner ses conseils à Emmanuel Macron. Selon lui, l’actuel locataire de l’Elysée devrait se tourner vers la droite « de façon plus franche » et surtout conclure « un accord politique ».

« Ce n’est faire injure à personne que de rappeler que le président Macron vient de la gauche », explique Nicolas Sarkozy : « J’aimerais parfois qu’il franchisse le Rubicon de façon plus franche, car la France est aujourd’hui majoritairement du côté du parti de l’autorité, de la fermeté, de la liberté. Appelez cela centre droit, centre, droite républicaine, peu importe : l’axe stratégique du pays se trouve clairement là. »

Le soutien à Macron plutôt qu’à Pécresse assumé

L’ancien président (2007-2012) et fondateur des Républicains (LR) assume dans cet entretien son soutien à Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle, au détriment de la candidate de son camp Valérie Pécresse : « Et si c’était à refaire, je le referais. » Il rend hommage à son successeur, crédité de « sang-froid, mesure et expérience ». « Le président a des intuitions et une expérience incontestables. Mais j’observe qu’il peut parfois avoir la tentation de s’arrêter au milieu du gué. Ce sont les inconvénients du "en même temps" ».

Nicolas Sarkozy pointe enfin les limites de l’article 49.3 de la Constitution, qui permet de faire passer une loi à l’Assemblée sans vote, à moins du vote d’une motion de censure renversant le gouvernement. Emmanuel Macron, souligne-t-il, « pourrait également chercher à faire un accord politique en bonne et due forme avec toutes les bonnes volontés prêtes à constituer une majorité dans l’intérêt supérieur du pays. On ne se renie jamais lorsqu’on fait le choix de l’intérêt général. »