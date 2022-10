Ça faisait longtemps que le sujet n’avait pas été abordé ! Laurent Jacobelli (Rassemblement national), a relancé ce vendredi le feuilleton sur la sortie de l’Alsace du Grand-Est. Sur les ondes de France Bleu Lorraine, il a annoncé vouloir déposer rapidement une proposition de loi et a également proposé un référendum.

« Le Grand-Est ça ne marche pas, c’est trop grand, c’est trop loin et c’est trop cher », a-t-il notamment justifié, mettant donc en avant des arguments économiques. Selon lui, « les frais de communication ont explosé sous la présidence de Jean Rottner [le président Les Républicains du Grand-Est] ».

Une consultation citoyenne favorable à cette exfiltration

La sortie de l’Alsace du Grand-Est est une question qui revient régulièrement depuis des années. En décembre 2021, la CEA (Collectivité européenne d’Alsace) avait même lancé une consultation citoyenne sur le sujet. Trois mois plus tard et près de 169.000 votes, 92,4 % des personnes votantes s’étaient exprimées pour la sortie du Bas-Rhin et du Haut-Rhin de la grande région.









Candidat et tête de liste aux dernières élections régionales, Laurent Jacobelli avait alors déjà annoncé sa volonté de voir l’Alsace à part du Grand-Est.