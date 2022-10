Après Renaud Muselier, une autre figure de la vie politique marseillaise lance, ce vendredi, son micro parti local. Hier cadre marseillais du Rassemblement national, Stéphane Ravier organise en effet une soirée de lancement de son mouvement « Marseille d’abord », comme pour jeter les prémices d’une course aux municipales dans laquelle le sénateur se lance d’ores et déjà. Une fois de plus. Mais un petit détail a changé, lui qui a déjà brigué la mairie de la deuxième de France à trois reprises. A chaque tentative, ce proche de Marion Maréchal Le Pen avait tenté d’accéder à la fonction suprême sous les couleurs du Rassemblement national. Mais peu avant les présidentielles, le sénateur, figure marseillaise du parti, a claqué la porte du mouvement avec pertes et fracas, pour rejoindre les rangs d’Eric Zemmour.









Quelques mois plus tard, Stéphane Ravier se retrouve le seul parlementaire marseillais et même français sous les couleurs du polémiste, qui a échoué dès le premier tour à la présidentielle comme aux législatives. Alors, après avoir annoncé le lancement de ce parti dès sa démission du RN, Stéphane Ravier a récemment déposé les statuts de son mouvement, au début de l’été. « C’est dans la perspective des municipales, pour éviter la catastrophe de 2020, où la gauche, minoritaire, est devenue majoritaire en s’alliant, confirme le sénateur. Je serai ainsi plus cohérent, plus libre de mes mouvements et de mes propositions, même si Reconquête ! est un mouvement beaucoup moins vertical que le RN. Le but est de rassembler les droites, quelle que soit la carte que nous ayons. Venez chez Marseille d’abord comme vous venez chez McDonald’s : comme vous êtes. »

« L’étiquette LR ou RN ne suffira pas pour être élu »

La création de ce parti politique se fait alors que la jadis puissante fédération LR des Bouches-du-Rhône s’est mue en un véritable champ de ruines. La présidente du département Martine Vassal, tout comme le président de la région Paca, Renaud Muselier, deux cadres historiques de la droite locale, ont tous deux récemment rallié Emmanuel Macron. Des « chefs qui ont abandonné, pour des carrières personnelles, militants et électeurs », accusait récemment Stéphane Ravier sur Instagram, qui entend bien récupérer cet électorat… et par là même élargir sa base. « Il ne suffit pas de l’étiquette verte, communiste, LFI ou socialiste pour gagner, poursuit le sénateur. L’étiquette LR ou RN ne suffira pas pour être élu. Pour les Marseillais, je ne suis pas un Reconquête ! ou un ex-LR. Je suis quelqu’un qui se déplace, et qui intervient quand on l’appelle. Pour les municipales, on vote davantage pour un candidat que pour une étiquette. Si Gaudin a été réélu en 2014, c’est surtout pour sa personne… »

« On assiste à une sorte de convergence entre la droite nationale et certaines franges de la droite républicaine, analyse Lionel Royer-Perreaut, député macroniste de Marseille après une longue carrière chez LR, et qui ne cache pas, lui non plus, ses ambitions pour les prochaines municipales. Monsieur Ravier essaie de capter ce mouvement de fond localement, au niveau de Marseille. Récemment, pour me remplacer à la tête de la mairie du 9e et 10e arrondissement, trois élus de Reconquête ont voté pour le candidat soutenu par les LR… Il essaie également d’avoir un matelas financier pour préparer une campagne électorale, quatre ans avant. C’est un outil au service d’une ambition. » Et de tacler : « Mais l’addition de minorités ne fait pas une majorité. Je ne crois pas que Stéphane Ravier ait un avenir politique avec cette stratégie, car il lui manque le troisième pilier de la droite qu’est le RN. Vous savez, en politique, on a un peu tendance à surévaluer ce qu’on représente réellement. »

La hache de guerre ne semble en effet pas prête à être enterrée entre Stéphane Ravier et ses anciens alliés du RN marseillais. « D’un commun accord, de part et d’autre, personne n’est demandeur d’un dialogue après cette trahison, peste le député Franck Allisio et chef de file de la fédération RN des Bouches-du-Rhône. Alors, la création de ce parti, c’est un non-événement. Ce n’est pas un lancement, mais un re-relancement, puisque ça fait trois fois qu’il nous l’annonce. Quand on lance quelque chose trois fois, c’est que ça ne prend pas. Stéphane Ravier ne rallie strictement personne. J’ai même des gens qui étaient partis qui reviennent. C’est chez nous que ça se passe, soyons honnêtes. On a doublé le nombre d’adhérents en deux mois. » Aux dernières élections législatives, une vague brune a déferlé sur les Bouches-du-Rhône, envoyant à l’Assemblée nationale huit députés, dont une Marseillaise… élue sur les terres électorales historiques de Stéphane Ravier.