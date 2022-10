L’exécutif a reconnu mercredi qu’il devait « faire mieux » sur les expulsions d’immigrés irréguliers, après avoir été mis en cause par la droite et l’extrême droite dans le cadre du meurtre de Lola, une adolescente de 12 ans tuée dans des conditions atroces.

« Nous travaillons d’arrache-pied pour faire en sorte que les expulsions » soient « suivies d’effets », mais « nous devons évidemment faire mieux », a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Véran après le Conseil des ministres.

« Courage »

Le Conseil des ministres a par ailleurs salué mercredi le « courage » des parents de Lola, « qui font face à l’indicible », a rapporté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. Les parents « nous demandent de nous montrer collectivement en soutien de ce qu’ils traversent sans en rajouter », a-t-il souligné, alors que l’exécutif accuse la droite et l’extrême droite d’instrumentaliser cette affaire.









La veille, le président Emmanuel Macron a fait part de « toute sa solidarité et tout son soutien » aux parents de Lola, 12 ans, collégienne assassinée à Paris, qu’il a reçus à l’Elysée. « Il leur a présenté ses condoléances et les a assurés de toute sa solidarité et de son soutien dans l’épreuve qu’ils traversent et qui nous bouleverse tous », a indiqué l’Elysée.