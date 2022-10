Un procès de mauvaise intention ? Alors que la prochaine assemblée plénière de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit se tenir jeudi et vendredi à Lyon, l’exécutif a annoncé ce lundi matin qu’elle se déroulerait finalement en visioconférence. La raison invoquée : le contexte national, à savoir la « pénurie de carburant qui affecte grandement » le pays ainsi que l' « appel à une grève nationale reconductible dans les transports ferroviaires ».

« La Région Auvergne-Rhône-Alpes est l’un des territoires les plus concernés par le manque de carburant. Même si la raffinerie de Feyzin vient d’être réquisitionnée, il faut 5 à 10 jours pour un retour à la normale », explique l’entourage du président Laurent Wauquiez au Progrès. Et d’ajouter : « De nombreux élus, issus de territoires ruraux, ne disposent par ailleurs pas de gares ferroviaires à proximité de leur domicile et donc d’aucune alternative à la voiture pour leurs déplacements. »

« Tour de force antidémocratique »

Cette décision, qui intervient quelques jours après l’enquête de Mediapart révélant l’organisation d’un dîner estival à 100.000 euros financé avec de l’argent public, a suscité l’indignation dans les rangs de l’opposition qui ne peut s’empêcher d’y voir « une esquive pitoyable », selon les termes de la socialiste Najat Vallaud-Belkacem.

« Nous ne sommes pas dupes de la stratégie d’esquive de l’exécutif régional et de son Président, dans un contexte où des révélations médiatiques récentes ont mis en lumière certaines pratiques », s’insurge le groupe socialiste, écologiste et démocrate de la région dans un communiqué, qualifiant le motif invoqué de « fallacieux » et parlant d’un « tour de force antidémocratique ».

« À cette heure, aucun autre conseil régional n’a pris une telle décision »

« Laurent Wauquiez se défile. Ce passage en force vise à mettre en sourdine les critiques alors qu’il est sommé de rendre des comptes », réagit de son côté le groupe EELV dans un communiqué illustré par l’image d’un homme enfouissant la tête dans le sable. « À cette heure, aucun autre conseil régional n’a pris une telle décision », souligne-t-il encore.

« Un an après l’élection régionale, nous vivons déjà dans une ambiance de fin de règne, entre les perquisitions du Parquet national financier pour l’affaire Sitbon et les révélations de Mediapart sur ces opulents dîners, juge Fabienne Grébert, présidente du groupe Les écologistes. Laurent Wauquiez fuit les critiques et se renferme sur sa bulle d’entre-soi confortable, au frais du contribuable et au mépris de la démocratie. »

« Notre démocratie locale et les enjeux afférents méritent mieux qu’un débat escamoté », ajoute le groupe socialiste précisant que ses élus seront présents physiquement jeudi devant l’Hôtel de région afin de pouvoir siéger dans l’hémicycle.

Reste à savoir si la tenue de l’assemblée plénière en visioconférence peut réellement empêcher les élus d’interroger le président sur cette affaire ? « En vision, on coupe très facilement les micros », répond le socialiste Pierrick Courbon en guise de conclusion.