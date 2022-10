Des vitrines brisées, quelques échauffourées à la marche de la Nupes

Des vitrines ont été brisées et quelques échauffourées ont éclaté ce dimanche après-midi en marge de la « marche contre la vie chère et l’inaction climatique » organisée par l’alliance de gauche Nupes. Quelques tensions se sont fait ressentir au cours du parcours, avec la présence notamment d’individus vêtus de noir et masqués pour certains, mais la manifestation se déroulait sans grave affrontement en milieu d’après-midi.

Sur le parcours, un groupe a vandalisé une agence de la Société générale. Certains ont réussi à s’introduire dans la banque et en ont extirpé plusieurs ordinateurs qu’ils ont abandonnés sur le trottoir après en avoir tagués certains. Plusieurs autres tentatives de dégradations d’enseignes commerciales ou d’établissements bancaires ont été « empêchées » par les forces de l’ordre, a précisé une source policière.

Le long du parcours entre place de la Nation et Bastille, des slogans anticapitalistes ont été tagués sur des abribus, des façades et des vitrines de banques. Des petits groupes ont visés avec des projectiles des forces de l’ordre qui ont riposté par quelques gaz lacrymogènes. Au moins deux manifestants ont été blessés dont un qui a reçu un projectile sur la tête.