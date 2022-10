Un château prestigieux loué une petite fortune, le temps d’une soirée. Des menus à 165 euros élaborés par l’Institut Paul Bocuse, 90 convives et une facture globale s’élevant à un peu plus de 100.000 euros. Selon le site Mediapart, Laurent Wauquiez le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes aurait vu les choses en grand pour la deuxième édition du « dîner des sommets ». Parmi les participants, de puissants chefs d’entreprise, des sportifs de renom, des cuisiniers, des représentants du monde associatifs ou des patrons de presse conduits en van de luxe jusqu’aux jardins du site afin d’y prendre l’apéritif.

Le problème, avance Mediapart : l’événement, qui s’est tenu au mois de juin dans le Beaujolais et qui réunissait tout le gotha régional, aurait été financé avec de l’argent public. Mais la Région n’y voit rien de répréhensible, estimant que l’événement était utile à son rayonnement.

« Créer de grandes synergies entre les acteurs régionaux »

La collectivité confirme avoir réglé l’addition, sans avoir eu recours au financement privé, assumant ses choix. « Cet événement a pour vocation de faire se rencontrer ceux qui œuvrent pour notre région, qu’ils viennent du Cantal, de la Drôme, des Ales ou de Lyon », justifie-t-elle auprès de 20 Minutes. Et d’ajouter : « L’ambition est de créer de grandes synergies entre les acteurs régionaux et de porter ainsi le développement de la région. »

« Que Laurent Wauquiez cultive et entretienne un réseau de personnalités est tout à fait entendable. Qu’il lui réserve des soirées "VIP" dans le cadre de ses ambitions présidentielles est compréhensible. En revanche, que ces mondanités soient intégralement financées par la Région, dans le plus grand secret et dans une opacité budgétaire totale, est non seulement déontologiquement scandaleux, mais aussi très douteux sur le plan de la légalité », a aussitôt réagi le groupe socialiste, écologiste et démocrate de la région qui demande le remboursement de cette dépense au budget régional.

Par ailleurs, la collectivité est dans le viseur du parquet financier. Au mois de septembre, une perquisition a été menée au siège du conseil régional dans le cadre d’une enquête préliminaire sur l’emploi de collaborateurs de Laurent Wauquiez et la rémunération de l’un de ses proches, Ange Sitbon. Trois ans plus tôt, la Chambre régionale des comptes avait tiqué sur le salaire « disproportionné » de l’intéressé, soulignant qu’il représentait « plus du double » de la moyenne de celle de ses pairs au sein de la collectivité.