« Les Arméniens vous appellent », écrit Sylvain Tesson à Emmanuel Macron. L’écrivain français a publié une lettre dans Le Figaro à l’adresse du président de la République pour l’alerter sur la situation au Haut-Karabakh, et plus généralement sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. « La France saura-t-elle prendre le risque d’entraîner ses alliés à se lever pour l’Arménie ? », interroge-t-il.

Le chef d’Etat a eu l’occasion, mercredi soir, de lui répondre. Invité dans l’émission de France 2 L’Evènement, Emmanuel Macron a assuré que la France « ne laisse pas tomber » les Arméniens. « L’Arménie est un pays avec lequel nous avons un lien unique, parce que l’Arménie s’est toujours battue pour une forme d’universel dans cette région, de tolérance, d’esprit de paix », a-t-il déclaré, « non nous ne les laissons pas tomber ».

« La France est et sera toujours aux côtés de l'Arménie. »@EmmanuelMacron dans #Lévénement. ⤵️ pic.twitter.com/Iy4GRd6Ufj — Renaissance (@Renaissance) October 12, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Nous nous sommes battus contre les négationnistes, les révisionnistes du génocide qu’a subi l’Arménie, a ajouté le président. Et beaucoup de familles sont venues en France, beaucoup de nos compatriotes ont des origines arméniennes et nous écoutent. »

Une mission européenne

De retour d’un sommet européen à Prague, le locataire de l’Elysée a par ailleurs souligné qu’il était parvenu à réunir les représentants des deux pays pour des discussions qui ont abouti à des engagements de la part d’Everan et de Bakou.

« Nous avons décidé que les deux parties s’engageaient à reconnaître les frontières de 1991, qu’ils acceptaient le principe d’une mission européenne qui va aller sur le terrain constater les infractions pour permettre ensuite à la communauté internationale de se prononcer et de restaurer l’ordre et le respect des frontières », a-t-il développé.

La Russie cherche le désordre

Après un petit rappel historique du conflit qui oppose l’Azerbaïdjan et l’Arménie, Emmanuel Macron a pointé du doigt Moscou. « Tout est lié », a-t-il souligné en expliquant que sur la frontière disputée « 5.000 soldats russes sont là ». « Dans ce conflit il y a un conflit sous-jacent. La Russie a utilisé ce conflit qui datait depuis plusieurs décennies et elle s’est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l’Azerbaïdjan, avec une complicité turque, et elle est revenue là pour affaiblir l’Arménie qui pourtant naguère était un pays dont elle était proche. »

La présence de Moscou dans cette région est analysée par Emmanuel Macron comme « une manœuvre de déstabilisation de la Russie, qui dans le Caucase cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser ». Des propos « inacceptables », a fustigé Moscou jeudi. « Les déclarations d’Emmanuel Macron selon lesquelles la Russie se servirait du conflit au Nagorny Karabakh pour déstabiliser le Caucase du Sud sont révoltantes et absolument inacceptables », a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

« Donc, pour le dire simplement, la France est là, présente, puissance de médiation. Votre serviteur a au nom du pays mené cette négociation pendant la nuit de jeudi à vendredi dernier. Et nous ne lâcherons pas les Arméniennes et les Arméniens », a encore assuré le chef d’Etat français.