La charge lancée lundi par les maires LR de Cannes, Mandelieu et Saint-Raphaël, le président du département des Alpes-Maritimes et Eric Ciotti a fait l’effet d’une petite bombe. Depuis qu’ils ont dénoncé une inégalité dans l’octroi des subventions par la collectivité de Paca, qualifiée même de « région bananière », les relations déjà compliquées avec son président, le néomacroniste Renaud Muselier, se sont encore tendues. Ce dernier évoquant des « mots d’une extrême violence basés sur de faux chiffres » dans le Figaro et dénonçant jeudi le « système politique de pressions et de menaces » instauré dans les Alpes-Maritimes par le parlementaire.

Il n’y a en fait pas eu un jour, cette semaine, sans que les deux camps, celui du parti dont Eric Ciotti brigue la présidence et celui qui soutient la majorité présidentielle, emmené localement par le maire de Nice Christian Estrosi, ne s’écharpent sur la Côte d’Azur.

Les élus du second clan accusant à leur tour le conseil départemental, dont le député n’est autre que le président de la commission des finances, d’un certain déséquilibre dans ses propres attributions de subventions.

Le département aussi accusé de faire du « clientélisme »

« Si on fait une répartition par canton, alors que la population est homogène, on s’aperçoit qu’en 2021 c’est celui d’Éric Ciotti qui a bénéficié de la part la plus importante des subventions avec 20 % du budget, suivi du canton de Charles-Ange Ginésy [le patron du département], plus de 15 % du budget », dénonçait mercredi Joseph Ségura, le maire de Saint-Laurent-du-Var, commune voisine de Nice.

« Et c’est la même chose en 2019. Ceux qui se permettent de donner des leçons à la région sont les mêmes qui s’attribuent la plus grosse part des subventions au département », a ajouté au cours d’une conférence de presse le président du groupe estrosiste au sein de l’assemblée présidée par Charles-Ange Ginésy.

La veille déjà, plusieurs maires de l’arrière-pays azuréen, qui s’estiment lésés, avaient dénoncé dans un communiqué le « clientélisme » du tandem Ciotti-Ginésy. Ils réclament, comme l’ont demandé les gestionnaires du département pour la région Paca, la création d’un observatoire de l’équité au sein du conseil départemental.

Muselier compare Ciotti à Guérini

La réponse du berger à la bergère, sur laquelle l’ex-LR Renaud Muselier a rebondi dès jeudi. « Je découvre qu’il existe un "système Ciotti" qui lui ressemble beaucoup. [C’est] le même que le système politique de Guérini », a insisté l’élu, en référence au sénateur Jean-Noël Guérini, ex-homme fort du parti socialiste dans les Bouches-du-Rhône, condamné fin mars en appel à trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et cinq ans d’inéligibilité pour le trucage de marchés publics à l’époque où il présidait le Conseil général 13.

« Il tient les finances du département, martyrise, injurie, menace et s’associe à une poignée d’élus qui sont ses alliés politiques pour faire régner la terreur, a également déclaré Renaud Muselier. Je ne plierai pas et je vais le combattre. Je vais même créer le numéro vert "SOS clientélisme" et une cellule d’aide aux communes qui sont menacées par le département des Alpes-Maritimes », a-t-il aussi ironisé.

Une « guéguerre qui donne une bien piètre image »

Les deux hommes étaient encore très proches il y a quelques années. Leur rencontre, jeudi, à l’occasion du Salon des maires des Alpes-Maritimes qui était organisé à Nice, et leurs échanges auraient été particulièrement musclés.

En début de soirée, Eric Ciotti a officiellement réagi dans un texte transmis à 20 Minutes. « Monsieur Muselier aura les suites judiciaires que ses propos vulgaires et grossiers méritent. Il parle de systèmes que manifestement, il connaît bien », a tancé le député.

Les prochaines semaines, voire les prochains mois, devraient être encore particulièrement animées dans le landerneau politique local. Même si, de part et d’autre, on regrettait, plus tôt dans la semaine, « cette guéguerre qui en donne une bien piètre image ».