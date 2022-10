Le monde face à la menace nucléaire de Vladimir Poutine. Les Français secoués par les pénuries de carburant. Le combat des femmes et de la jeunesse en Iran. Emmanuel Macron était l’invité de l’émission L’Evénement, sur France 2, mardi soir. Pendant une heure, il a assuré défendre les intérêts de la France et de la démocratie.

Menace nucléaire : Macron veut « éviter toute escalade »

Joe Biden a mis en garde contre les risques d’un « Armageddon », en cas de frappe tactique russe. Emmanuel Macron a botté en touche sur la menace nucléaire agitée par le maître du Kremlin, rappelant seulement que la France était également un pays « doté » de la bombe atomique et croyait en la « dissuasion ».

« Moins on en parle », plus elle est crédible, a-t-il glissé en substance. Il assure œuvrer pour « éviter toute escalade du conflit », pour qu’il ne s’étende pas à un pays voisin de l’Ukraine et pour empêcher le recours par Moscou à des armes chimiques ou nucléaires.

Soutien à l’Ukraine : La France va livrer des systèmes de défense anti-aérienne à Kiev, et appelle Poutine à revenir à la table des négociations

« On va livrer des radars, des systèmes et des missiles (anti-aériens) pour protéger (les Ukrainiens) des attaques, en particulier pour les protéger des attaques de drones », a dit Emmanuel Macron. Le président français a également répété que la France envisageait de livrer des canons Caesar supplémentaires à l’Ukraine. « On en a livré 18 » depuis le début de la guerre, « on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels avec le Danemark », a-t-il déclaré, expliquant que ces six Caesar étaient initialement destinés à l’armée danoise. « On est en train d’essayer de les livrer tout de suite aux Ukrainiens », a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a exhorté Poutine à « revenir autour de la table des discussions ». Celui qui, malgré les critiques y compris ukrainiennes, n’a jamais rompu le dialogue avec le maître du Kremlin depuis l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, a assuré qu’il continuerait de lui parler « à chaque fois que cela sera nécessaire ». « A un moment donné, j’espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que ce ne sera pas dans les « prochaines semaines ».

Carburants : Macron prévoit le retour à la normale « dans le courant » de la semaine prochaine

Le locataire de l’Elysée a de nouveau appelé « à la responsabilité » la direction de TotalEnergies et la CGT, en souhaitant que le syndicat « permette au pays de fonctionner ». Emmanuel Macron a insisté sur le fait que c’était « au dialogue social » entre directions et syndicats de résoudre les différends. « Le dialogue social doit vivre », selon lui. « Mais je le dis très clairement : si le dialogue social n’aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons », a-t-il averti. Et d’assurer que la situation allait « revenir à la normale » dans la distribution de carburants « dans le courant de la semaine qui vient ».

Il a rappelé que cette crise n’avait « rien à voir avec la guerre » en Ukraine, mais à des conflits sociaux « dans deux entreprises, Exxon et Total, qui ont fait des profits importants parce que le contexte est bon pour ces entreprises, qui ont beaucoup distribué à leurs actionnaires et qui ont des négociations sociales en cours », a-t-il expliqué. « Je pense qu’il y a des secteurs et certains acteurs qui considèrent qu’on peut aller ''dans le dur'' tout de suite, pour parler familièrement », a-t-il regretté. En estimant aussi qu’il était « trop facile » de « toujours renvoyer la balle » vers le gouvernement.

Iran : « Nous nous tenons aux côtés » des manifestants, dit Macron

La France se tient « aux côtés » des manifestants iraniens, insiste Macron, qui dit son « admiration » pour les « femmes » et les « jeunes » qui manifestent depuis la mort d’une jeune femme trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. Il a estimé que ces manifestants portaient « l’universalisme de nos valeurs ». « Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs », a insisté le chef de l’État, assurant « défendre » et « soutenir » ce « qui se passe en Iran ». « De manière très claire, la France condamne la répression menée aujourd’hui par le régime iranien », a-t-il encore affirmé. Il a aussi également qualifié d'« otages » les cinq Français détenus en Iran.