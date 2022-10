Interview de Macron sur France 2 EN DIRECT : « La Russie a fait du gaz un instrument de guerre »...

20h33 : Sur la menace nucléaire agitée par Poutine, « plus on agite la menace, moins on est crédible »

La guerre concerne la France sur trois points selon Emmanuel Macron : « Un pays de notre continent est attaqué, son intégrité territoriale a été violée par son voisin, puis nos principes ont été attaqués, et enfin, la Russie est un Etat doté, ils ont l'arme nucléaire ». « En la matière on a une règle simple : la dissuasion fonctionne mais moins on en parle, moins on agite la menace, moins on est crédible »