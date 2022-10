Le moment tant attendu est arrivé : l’examen, article par article et amendement par amendement, du budget 2023, a commencé mercredi à l’Assemblée. Plus précisément : la première lecture de la première partie du projet de loi de finance (PLF), qui concerne les recettes. Le gouvernement avait de quoi redouter cette journée après la bérézina parlementaire de la nuit précédente. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Assemblée avait vidé de sa substance le projet de loi de programmation budgétaire, censé présenter une trajectoire de retour sous les 3 % de déficit.

Est-ce cela qui a décidé le Conseil des ministres, mercredi, à autoriser d’ores et déjà le gouvernement à utiliser l’article 49.3 en cas de besoin ? « Je me doutais bien que la défaite assez cuisante du gouvernement allait accélérer les choses », commentait mercredi midi le président insoumis de la Commission des finances, Eric Coquerel. Pour rappel, l’article 49.3 permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote, à moins qu’une motion de censure ne soit votée dans la foulée. Sauf que les débats de mercredi n’avaient rien à voir avec ceux de la nuit précédente. L’article liminaire du PLF – qui reprenait les orientations du projet de loi concassé la veille – a certes été rejeté. Mais il s’agissait là d’un évènement, pas une surprise : la chambre basse est restée cohérente.

Un débat tranquille…

La surprise, c’est le ton des débats, apaisés et cordiaux la plupart du temps. Face aux questions des oppositions, notamment de la Nupes, sur l’usage à venir du 49.3 - « L’inéluctable est-il certain ? », a demandé, goguenard, le président du groupe socialiste, Boris Vallaud - le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a joué l’apaisement : « Nous avons tout le temps nécessaire et prendrons tout le temps nécessaire avec Gabriel Attal. L’essentiel, c’est que nous ayons le meilleur budget possible pour la France. Mais il viendra bien un moment où il faudra un budget pour la France. Nous prendrons nos responsabilités mais seulement au terme d’un débat approfondi. »

Au final, les trois quarts de la journée du gouvernement ont été plutôt sereins. A part un ou deux amendements pas révolutionnaires, rien n’est passé. Notons tout de même que jusque-là, les sujets abordés sont techniques. Et que si les rangs de la majorité sont plutôt fournis, la mobilisation des oppositions, elle, n’est pas toujours au top : parfois clairsemée côté Nupes - « la nuit (de mardi à mercredi) a laissé des traces » –, confiait un écolo –, souvent presque vide du côté des LR, malgré les ronds de jambe du gouvernement en leur direction. Cette absence avait été anticipée par la majorité : « Les LR ? Ils seront 10 en séance ! », pronostiquait la semaine dernière une cadre de la majorité, qui pointait l’hypocrisie du parti de droite.

…mais pas sans conséquences

Mais ce débat apaisé est-il vraiment une bonne nouvelle pour l’exécutif ? Il ne change pas la donnée principale : il n’y a toujours pas de majorité pour voter le budget, donc il y a toujours besoin du 49.3. Et il y a moins d’arguments pour le vendre à l’opinion publique, étant donné que le débat n’est pas bloqué. En revanche, les oppositions en gagnent : elles font des propositions, nombreuses (il y a plus de 3.000 amendements), parfois très politiques, parfois plus techniques, mais l’attitude du gouvernement est toujours la même : avis défavorable. Pire : même les amendements venus de la majorité et de Renaissance reçoivent des avis défavorables.

Cela s’est particulièrement vu quand les choses se sont corsées, à plus de 23 heures, quand est venu sur la table l’amendement du président du groupe MoDem, Jean-Paul Mattei, sur la taxation des « super dividendes », à défaut de taxer les « super profits ». Un amendement de compromis proposé par un groupe de la majorité… qui avait même les faveurs d’Eric Coquerel : « Sur ce genre de chose, on serait prêt à trouver des solutions », avait-il annoncé plus tôt. « C’est un amendement très raisonnable, très constructif », a estimé de son côté le député RN Jean-Philippe Tanguy. Dans la majorité, Horizon annonçait son abstention. Le compromis semblait donc possible dans cette Assemblée éclatée.

La balle du blocage dans le camp de l’exécutif

Le gouvernement a pourtant donné un avis défavorable. La proposition ne change pas la face du monde, elle n’augmenterait temporairement que de cinq points, sur certaines entreprises, la taxation des dividendes. Mais pour Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes publics, c’est un « effet signal » négatif pour l’attractivité économique de la France. L’amendement a été voté, et largement (227 pour, 88 contre) avec même 19 voix venues de Renaissance, dont celle du suppléant de la Première ministre. « On a l’illustration parfaite que vous êtes dans votre couloir et que vous ne voulez pas en sortir, a lancé l’insoumis Manuel Bompard. Même pour un amendement de compromis d’un président de groupe de la majorité, vous ne donnez pas un avis favorable ! »

Le gouvernement reste accroché à son texte, dont il sait pourtant qu’il n’y a pas la majorité pour le voter. « C’est peut-être un mauvais signal, la question se pose », analysait un député MoDem après minuit, relativisant l’importance de cet avis défavorable : « C’est l’administration centrale de Bercy qui est très conservatrice, à nous de les bousculer. »

La question se pose : le gouvernement conservera-t-il cet amendement, devenu un symbole, dans le texte qui sera soumis au 49.3 ? Rappelons qu’il peut faire ce qu’il veut de ce texte : enlever des amendements votés, en rajouter des non votés… Ou revenir à son texte d’origine. « On aime bien débattre, mais pas pour rien », avertissait en début de discussion le député communiste Sébastien Jumel. Après cette ouverture, pourtant sans gros éclats, les oppositions - et une partie de la majorité - ont peut-être mis sur les épaules du gouvernement la responsabilité d’un éventuel blocage. C’est désormais à lui de montrer qu’il peut faire des compromis.