La liste des noms pour prendre la direction d’EELV commence à se dévoiler. La conseillère municipale d’Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, Marine Tondelier a déclaré lundi sa candidature au poste de secrétaire nationale d’EELV, dans une lettre transmise aux militants, afin de « refonder » le parti qui « a trop souffert des individualismes ».

Cette proche des anciens secrétaires nationaux Cécile Duflot, David Cormand et Julien Bayou fait figure de favorite à la succession de ce dernier, qui a démissionné de son poste après les accusations de violences psychologiques formulées par son ex-compagne. Un congrès pour le remplacer était néanmoins d’ores et déjà prévu pour décembre.

« Notre projet est radical »

« Je vous propose ma candidature au secrétariat national d’Europe Écologie - Les Verts », écrit Marine Tondelier dans son courrier. Celle qui a notamment chapeauté l’organisation des « Journées d’été » ces dernières années y insiste sur la nécessité pour les écologistes, après une période marquée par la mise en cause télévisée de Julien Bayou par la députée Sandrine Rousseau, d’être « collectifs ». « Notre projet est radical. C’est quelque chose que nous avons en commun. Nous devons aussi être des radicaux du collectif, de l’éthique et de l’exemplarité. Être aussi exigeants envers nous-même que nous le sommes avec les autres ».

Marine Tondelier précise également, en référence à la conflictualité interne bien connue à EELV : « Je prendrai ma part de responsabilité à ce que notre mouvement soit un cadre militant accueillant, inclusif, serein, non violent, protecteur, sécurisant. Nous devons, chacun, nous interroger sur nos pratiques, et sur là où nous mettons notre temps ».

Sandrine Rousseau critiquée entre les lignes

La conseillère régionale des Hauts-de-France évoque son « ras-le-bol », ciblant en creux Sandrine Rousseau, dont la ligne « écoféministe » devrait être représentée au congrès par Mélissa Camara : « Notre mouvement a trop souffert des individualismes. De la tweeterisation de la politique. De la recherche de la petite phrase ou de la polémique qui permet à une personne de passer le mur du son… pendant que le collectif va dans le mur tout court. (…) Comment sortir notre mouvement des métropoles, si nos débats se font en 280 signes sur un réseau social ? »

Marine Tondelier plaidait depuis plusieurs semaines pour une refondation complète du mouvement et a soutenu un référendum proposant la simplification des statuts. Malgré le rejet de ce dernier par les militants en septembre, elle dit vouloir « refonder et mettre (le) mouvement en ordre de bataille pour les échéances à venir ». Côté alliances, elle a estimé dans son texte de motion, complémentaire à sa déclaration de lundi, que la Nupes n’a eu qu’un succès « relatif » lors des législatives, et a clamé : « Affirmons notre ambition de faire de l’écologie politique le moteur de l’unité. »