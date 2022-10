Qui a peur de la dissolution de l’Assemblée nationale ?

Si l’été de l’exécutif n’a pas été simple, sa rentrée risque d’être encore plus dure. C’est le difficile apprentissage du gouvernement sans majorité à l’Assemblée nationale qui continue. Avec cette fois les morceaux de choix que sont le projet de loi de finance (PLF) et le projet de loi de finance de la Sécurité sociale (le fameux PLFSS). Les retraites arrivent aussi bientôt. Autant de sujets sur lesquels le gouvernement pourrait faire appel à l’article 49.3 de la constitution, c’est-à-dire au vote bloqué. Et donc probablement à des motions de censure des oppositions pour y répondre. Dans le cas où l’Assemblée nationale ferait tomber le gouvernement, Emmanuel Macron a prévenu la semaine dernière devant sa majorité : ça sera la dissolution et donc le retour aux urnes. L’hypothèse de voir une motion de censure adoptée est très improbable mais la menace est là. Qui en a peur ?









La Nupes

Publiquement, pas de problème. « On a jamais eu peur de l’expression populaire et de la démocratie », clame l’eurodéputée insoumise Manon Aubry. Sauf que depuis la rentrée, avec les affaires qui s’enchaînent, c’est quand même plutôt la déprime du côté de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale. « Qui peut sérieusement prétendre aujourd’hui que la Nupes sortirait renforcée d’une dissolution ? », se demandait en début de semaine un chef à plumes socialiste. Et puis qui pour mener la campagne ? L’aura du Jean-Luc Mélenchon auréolé de ses 22 % du 10 avril a déjà bien pâli.

Néanmoins l’union de la gauche croit avoir encore quelques cordes à son arc, surtout si la dissolution est provoquée par un blocage sur la réforme des retraites. « Cela veut dire que la campagne qui suit est une campagne sur les retraites, ça la transforme presque en référendum. Pas sûr que ça soit positif pour Emmanuel Macron », imagine le socialiste Arthur Delaporte. L’écologiste Benjamin Lucas, lui, préfère s’extraire du contexte immédiat pas folichon de la Nupes : « On a gagné nos 151 sièges sur le refus de la retraite à 65 ans et sur nos propositions pour la hausse des salaires, qui ont toutes été refusées. Au fond, les raisons pour lesquelles on a gagné nos sièges sont toujours là. »

Taux de peur : 50 %

Les Républicains

« Je ne joue pas les bravaches, je ne suis pas sûr qu’on revienne avec le même nombre d’élus », avoue Philippe Gosselin. Néanmoins, le député LR de la Manche ne croit pas que son parti soit celui qui a « le plus à craindre » d’une menace dont la plupart des personnes interrogées pensent qu’elle est d’abord et avant tout un coup de pression sur LR. « Pourquoi serait-on les premiers à en faire les frais alors qu’on a réussi à faire passer certaines de nos mesures sur le pouvoir d’achat cet été ? », se demande le Normand. Il pense que l’opposition responsable qu’essaye d’incarner LR pourrait la favoriser.

Après les 4,8 % de Valérie Pécresse à la présidentielle, c’est sûr que les 62 membres du groupe LR à l’Assemblée passent pour des miraculés. Mais s’ils ont résisté dans la tempête, c’est aussi qu’ils sont bien implantés dans leurs circonscriptions. Preuve en est : LR et ses alliés ne sont arrivés au second tour que dans 77 circonscriptions, mais ils ont gagné 62 fois. Un sacré bon ratio qui peut faire dire que de toute façon, la droite a peut-être déjà touché le fond de la piscine.

Taux de peur : 30 %

Le Rassemblement national

« On n’a absolument pas peur ! », s’emporte la députée de Gironde, Edwige Diaz. Non seulement elle pense que les 89 circonscriptions gagnées en juin, le RN peut les garder : « Nous sommes tous des députés très présents sur le terrain », avance-t-elle. Mais mieux, elle croit que son parti peut l’emporter « dans toutes les circonscriptions où nous avons perdu avec plus de 45 % ».

En tout cas, s’il y a bien un truc sur lequel tout le monde semble à peu près d’accord à l’Assemblée, c’est qu’un retour aux urnes serait très favorable à l’extrême droite. « La respectabilisation du RN ça marche », affirme un député socialiste inquiet, « convaincu » de progrès de l’extrême droite en cas d’élections anticipées. Mais un tel unanimisme fini par devenir louche : l’analyse « c’est bon pour le RN » fait presque office de béquille pour qui veut surtout montrer qu’il n’est pas déconnecté du « pays réel ».

Taux de peur : 20 %

La majorité et l’exécutif

Dans la majorité on la joue modeste, du genre « si faut y aller, ben on ira ». « En juillet quand le président de la République a reçu les députés de la majorité il a commencé en disant qu’il fallait qu’on soit en campagne permanente et qu’on pouvait repartir en élection à tout moment », rappelle la porte-parole du groupe Renaissance, Maud Bregeon. Ça ne sera pas simple d’un point de vue pratique « mais pour aller expliquer les enjeux de notre réforme des retraites, là je n’ai pas peur », abonde son collègue du MoDem, Erwan Balanant. Les deux considèrent qu’Emmanuel Macron et la majorité n’ont pas avancé masqué sur les retraites pendant les campagnes électorales, et ça ne les a pas empêchés d’être élus.

Précisément, n’est-ce pas l’une des raisons principales de la perte de la majorité absolue ? Les oppositions croient avoir une carte à jouer là-dessus mais pas seulement. Quelle sera l’opinion des Français devant un président qui les rappelle aux urnes moins de six mois après le dernier scrutin ? « Les Français ont choisi en juin un parlement sans majorité, c’est la règle qui s’impose à tous., rappelle l’écolo Benjamin Lucas. Si Emmanuel Macron dissout, ça veut dire qu’il pense qu’ils ont mal voté. » Quid du contexte énergétique dans trois mois ?

Enfin, les élections législatives de juin ont été extrêmement serrées. A quelques milliers de voix près qui basculent dans un sens ou dans l’autre le résultat pouvait être vraiment différent : aucun camp ne peut prendre son capital pour acquis, encore moins les plus nombreux. « Quand on use d’une arme comme la dissolution, il faut avoir en tête qu’elle a un côté bombe à fragmentation. Et on ne sait pas toujours où les éclats arrivent », philosophe le LR Philippe Gosselin, qui ajoute : « Je ne sais pas si l’artificier a toutes les cartes en main. »

Taux de peur : 40 %