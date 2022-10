Les huit organisations syndicales nationales sont d’accord sur un point : Elles ne laisseront pas passer un recul de l’âge légal de départ à la retraite ou un allongement de cotisation. Elles sont prêtes à entrer dans la concertation sur les retraites qu’ouvrira le gouvernement mercredi, et « prépareront (…) la riposte », ont-elles fait savoir lundi soir.

« Nous irons à la concertation (…) Nous souhaitons que la concertation soit loyale, transparente (…) Nous réaffirmons fort et clair que sur l’âge légal, la durée de cotisation, nous ne serons pas présents et que nous nous opposerons fortement à ces mesures », a déclaré Dominique Corona (Unsa) à l’issue d’une réunion au siège de l’Unsa à Bagnolet (Seine-Saint-Denis).

« L’heure de la concertation »

Un communiqué exprimant cette position commune sera publié mardi. Une nouvelle intersyndicale avec la CFDT, la CGT, FO, la CFE-CGC, la CFTC, l’Unsa, Solidaires et la FSU sera organisée en octobre. « Nous ne discuterons pas du report de l’âge légal et de la durée de cotisation (…) et nous préparerons le cas échéant la riposte », a ajouté Dominique Corona.

« Aujourd’hui c’est l’heure de la concertation et d’être tous force de proposition, et on se revoit courant octobre en fonction de la façon dont les concertations vont être initiées. Dès mercredi on y verra plus clair en termes de méthode », a confirmé Marylise Léon, numéro 2 de la CFDT. Un nouveau cycle de concertations autour de la réforme des retraites sera lancé mercredi, a annoncé lundi le ministre du Travail Olivier Dussopt.

Le calendrier bientôt dévoilé

Il présentera à cette occasion « aux organisations syndicales et patronales le calendrier, la méthode et les objectifs de la réforme, dans la perspective d’un projet de loi adopté d’ici à la fin de l’hiver 2023 ».

Les organisations qui ont été conviées au ministère du Travail sont le Medef, la CPME et l’U2P côté patronal, ainsi que les syndicats CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU, et FNSEA. L’Union syndicale Solidaires s’est insurgée dans un communiqué de ne pas avoir été conviée, exigeant d’être « invitée au même titre que les autres syndicats ».