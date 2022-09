Comme rapporté par La Provence, Christophe Castaner, ancien ministre de l’Intérieur d’Emmanuel Macron, devrait bien prendre la présidence du conseil de surveillance du grand port de Marseille. Une annonce faite par Renaud Muselier, le président de la région Paca qui siège également dans cette instance chargée de mettre en œuvre le projet stratégique de l’établissement portuaire.









Une fonction non exécutive et non rémunérée, avait précisé Christophe Castaner sur BFM, souhaitant couper l’herbe sous le pied de ceux qui seraient tentés de railler cette nouvelle fonction à l’aune de la promesse faite par Emmanuel Macron de trouver un job à ses députés sortants battus, sort que la deuxième circonscription des Alpes-de-Haute-Provence a réservé en juin dernier à l’ex-ministre et porte-parole d’Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2017.

Pour l’heure Christophe Castaner ne souhaite pas s’exprimer plus avant, a-t-il exprimé à 20 Minutes, attendant que le décret de nomination soit sorti et que ne se fasse son éventuelle élection lors du prochain conseil de surveillance qui se déroulera le 14 octobre prochain. « Pour l’instant, nous n’avons pas de candidat », a précisé le grand port de Marseille.

Un marcheur de la première heure pour piloter « le port en grand »

Jusqu’alors présidée par intérim par Elisabeth Ayrault, ancienne directrice de la Compagnie nationale du Rhône, la nomination de ce Marcheur de la première heure aurait toutefois une certaine cohérence : celle d’assurer la bonne conduite du projet d’Emmanuel Macron pour le grand port de Marseille, décliné lors de sa visite de septembre 2021.

Celle aussi de s’assurer que « les investissements exceptionnels » promis servent bien ledit projet : « Marseille doit devenir la tête de pont de l’axe Rhône-Saône. Et à cet égard, la transformation du port maritime en un grand port fluvio-maritime allant de Marseille à Lyon doit se faire, conservant son siège à Marseille, à travers une concertation », avait exprimé le président de la République.

Une lettre de mission en ce sens avait déjà été transmise à Hervé Martel, président du directoire du grand port maritime de Marseille, et à Elisabeth Ayrault. Un premier rapport a déjà été transmis au premier ministre.

En apprenant la probable nomination de Christophe Castaner, la CGT professions portuaires a fait savoir son opposition : « Cette annonce nous interroge et nous inquiète tout sur la forme que sur le fond ». « Le Grand port n’est pas le réceptacle de ministres ou d’élus déchus de leurs mandats, avides de reconnaissance ou à la recherche de tremplin politique », s’est prononcé le syndicat dans un communiqué, précisant avoir déposé un préavis de grève à compter du 30 septembre. Contacté ce jour, le port n’a fait état, pour l’instant, d’aucun mouvement de grève.

Reste que si Christophe Castaner devait bien intégrer l’organigramme du grand port de Marseille pour contribuer à décliner le projet d’Emmanuel Macron pour celui, cette fonction quand bien même non rémunérée, lui permettrait de revenir dans le jeu politique et économique, et de lui remettre le pied à l’étriller, lui qui avait été élu sans discontinuer depuis 2001 et qui connaît ces derniers mois, une véritable traversée du désert. Une traversée du désert qui pourrait donc commencer à se dissiper avec un amerrissage au grand port de Marseille, aidé par Renaud Muselier, qui a quitté les LR et lancé dernièrement « Territoire d’abord » son parti régional.