Europe Ecologie-Les Verts commence à mettre en place l’après Julien Bayou, démissionnaire lundi de son poste de secrétaire national. Le parti va ainsi être dirigé de façon collégiale par les deux secrétaires nationaux adjoints, Léa Balage El Mariky et Jérémie Crépel, jusqu’au congrès.

« Le bureau exécutif a acté un principe de gestion collégiale […] jusqu’à la désignation d’une nouvelle direction lors du prochain Congrès fédéral » du parti écologiste, a annoncé le bureau exécutif, qui s’est réuni mardi après-midi. Un congrès est prévu en décembre pour renouveler la direction d’EELV.

Cyrielle Châtelain seule à la tête des députés Verts

Julien Bayou a annoncé qu’il démissionnait de son poste pour pouvoir se défendre face à des accusations de violences psychologiques sur son ex-compagne, qu’il nie. Il a également quitté son poste de coprésident du groupe EELV à l’Assemblée, mais reste député. Cyrielle Châtelain, qui coprésidait le groupe des députés écolos, le préside seule désormais.

« On vit un moment particulier », a expliqué Léa Balage. « Je pense aux militants qui ont vécu une phase de sidération » ces dernières semaines avec les développements de l’affaire Bayou. « Il faut qu’on puisse avoir désormais une situation plus apaisée » et « une direction fonctionnelle », a-t-elle expliqué.

Marine Tondelier, élue EELV d’Hénin-Beaumont, est pressentie pour briguer la direction du parti en décembre. Elle a pour sa part indiqué qu’elle apportait « tout son soutien » à Léa Balage et Jérémie Crépel. « Des moments de grandes tensions, on en a déjà connus. On a l’habitude dans ces moments-là de se serrer les coudes et de faire face », a-t-elle ajouté.