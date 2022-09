« Le statu quo n’est pas possible » sur la réforme des retraites, qui est « indispensable », a affirmé jeudi, sur France 2, le président du Sénat Gérard Larcher. « Le gouvernement jusque-là n’a pas engagé grand-chose, et il est même plutôt confus », a-t-il estimé.





Sur les retraites, pilier social, le statut quo n’est plus possible. Or, les intentions du gouvernement restent confuses. La réforme est indispensable, soit par un texte dans le PLFSS, soit par un texte had oc. @France2tv — Gérard Larcher (@gerard_larcher) September 22, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« On est à une semaine du dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS), et on ne sait toujours pas s’il introduira les éléments de la réforme des retraites » dans ce texte ou « s’il prépare un texte ad hoc ». Et d’ajouter : « C’est le gouvernement qui doit faire le choix, c’est lui qui propose, il a en plus l’arme absolue qui s’appelle le 49.3 vis-à-vis de l’Assemblée nationale. »

« En tout cas au Sénat, nous assumerons nos responsabilités », a promis M. Larcher, rappelant que la majorité sénatoriale a voté depuis trois ans un amendement au PLFSS pour allonger la durée du travail. Ancien ministre du Travail, Larcher a aussi affirmé que « le dialogue social reste un élément important ». « Je voudrais le voir à l’œuvre », a-t-il dit, ajoutant que la réforme des retraites est « un test grandeur nature (…) tout comme la réforme de l’assurance chômage ».