Adrien Quatennens se met en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. Le député l’annonce ce dimanche matin dans un long communiqué publié sur Twitter. « Je pourrais faire le dos rond, minimiser les faits et attendre que la tempête passe », écrit-il, avant de se dire « responsable politiquement » et soucieux de « protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi ».





Bonjour à tout·e·s, après les événements de cette semaine et dans un souci de transparence et d'apaisement, voici ma déclaration officielle. pic.twitter.com/ykwswNB4F5 — Adrien Quatennens (@AQuatennens) September 18, 2022



Ce retrait fait suite à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour des soupçons de « violences par conjoint ». Le 13 septembre, Le Canard enchaîné a révélé le dépôt d’une « main courante » par l’épouse du numéro 2 de La France insoumise (LFI) après « une dispute » et alors que le couple est en instance de divorce.

« Il ne m’appartient nullement de juger l’opportunité de cette main courante qui fait tant parler », commence par préciser le député dans son communiqué. (…) « Tout comme elle [son épouse], en revanche, je condamne fermement l’acte de malveillance politique consistant à faire fuiter dans la presse le contenu d’une main courante, contre la volonté clairement exprimée de la personne l’ayant déposée, qui n’en souhaitait pas la moindre suite et l’avait précisée. »

Le coordinateur de la France Insoumise évoque « des disputes » depuis l’annonce par sa femme de sa volonté de divorcer, reconnaissant aussi lui avoir « donné une gifle » et disant avoir « profondément regretté ce geste ». Céline et Adrien Quatennens sont en couple depuis treize années et ont une petite fille, née en 2019.