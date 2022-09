La guerre des idées se poursuit à gauche. Revenant sur la « valeur travail » défendue par le patron du PCF Fabien Roussel, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a estimé samedi que « les vrais fraudeurs » sont plutôt ceux qui fraudent chaque année 80 milliards d’euros au fisc.

« On ne peut pas laisser penser qu’il y a des gens qui feraient le choix de l’inactivité. Ça peut arriver (…) mais ils sont minoritaires », a déclaré Olivier Faure dans un discours prononcé à la 50e édition de la Fête de la Rose de Frangy-en-Bresse en Saône-et-Loire.

Olivier Faure vivement applaudi

L’ancien candidat à la présidentielle, Fabien Roussel, avait déclaré vendredi à la fête de l’Humanité que « la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et minimas sociaux », déclenchant une pluie de critiques au sein de la Nupes.

« Les gens qui cherchent à utiliser les mécanismes de solidarité collectives sont minoritaires et celles et ceux qui fraudent le plus ne sont pas ceux qui touchent le RSA ou le chômage », a donc répondu, à distance, Olivier Faure, vivement applaudi.

« N’opposons pas les uns aux autres »

« Ceux qui fraudent le plus ce sont ceux qui chaque année font en sorte de mettre 80 milliards hors de nos frontières et qui font en sorte de ne plus payer ce qu’ils doivent et ce que eux ne payent pas c’est vous toutes et tous qui le payez », a-t-il ajouté. « Alors n’opposons pas les uns aux autres », a-t-il conclu lors de cette 50e Fête de la Rose de Frangy-en-Bresse, un des rendez-vous traditionnels du PS.