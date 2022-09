Le changement c’est maintenant pour La République en marche. LREM est en effet officiellement devenue Renaissance lors d’un congrès samedi au carrousel du Louvre à Paris, après l’approbation par les adhérents des nouveaux statuts et de la nouvelle direction emmenée par Stéphane Séjourné.

Les militants ont approuvé à 83 % la nouvelle direction, à 87 % les nouveaux statuts du parti et à 96 % le corpus des valeurs élaboré fin août. Quelque 25.000 à 26.000 adhérents « certifiés » étaient appelés à se prononcer. Le parti n’a par contre pas communiqué le nombre d’adhérents ayant pris part à ces trois votes.

Emmanuel Macron veut « l’unité »

« L’unité et le dépassement est ce cap que je veux donner ce soir », a déclaré Emmanuel Macron dans une vidéo diffusée au Carrousel. « Nous avons su réconcilier tant de femmes et d’hommes qui jusque-là ne travaillaient pas ensemble » et « c’est unis et rassemblés que nous allons ouvrir un nouveau chapitre de la vie politique de notre pays ». Mais « sans l’unité, les extrêmes l’emporteront », a néanmoins averti le chef de l’Etat, désormais président d’honneur de Renaissance.

Présente au meeting, Elisabeth Borne a une nouvelle fois plaidé pour le « dépassement » politique entre la droite et la gauche prôné par Emmanuel Macron. « Je serai là aussi pour assurer l’unité de la majorité » qui « ne réussira que si elle s’appuie sur ses trois piliers », a également dit la Première ministre en référence à Horizons, le parti d’Édouard Philippe, présent au Carrousel, et au MoDem de François Bayrou qui, attendu, était absent.

Cette majorité réussira « si elle avance d’un bloc et qu’elle fait face ensemble », a insisté Elisabeth Borne, alors que ces alliés ne détiennent à eux trois qu’une majorité relative à l’Assemblée nationale.

Ancien collaborateur d’Emmanuel Macron, président du groupe Renaissance au Parlement européen, Stéphane Séjourné sera entouré de secrétaires généraux délégués. Parmi ceux-ci, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire sera en charge des idées, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de la formation. Enfin, les partis Agir et Territoires de Progrès (TDP) auront rang de partis associés dans ce nouvel ensemble.