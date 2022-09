Un quatrième homme entre dans la bataille*. Aurélien Pradié, le secrétaire général des Républicains, a officialisé lundi dans Le Figaro sa candidature à la présidence du parti. Le député du Lot sera opposé à son collègue des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, au sénateur de Vendée Bruno Retailleau et au maire d’Orléans Serge Grouard. Après le retrait du grand favori Laurent Wauquiez, le match s’annonce plus ouvert que prévu. Ce sont les adhérents LR qui couronneront le nouveau patron de la droite, début décembre, par un vote électronique. En attendant, on vous dresse les profils des prétendants.

Eric Ciotti, à droite toute

Eric Ciotti, à Nice le 4 février 2022 (illustration). - SYSPEO/SIPA

« Je suis de droite, j’ai la droite au cœur, et c’est ce message que je veux porter ». Le finaliste de la primaire de la droite pour la présidentielle 2022 est dans la continuité de sa précédente campagne en fin d’année dernière. Une ligne très ferme sur la sécurité et l’immigration, et une baisse des impôts « d’au moins 125 milliards d’euros » sur cinq ans. « Notre famille est aujourd’hui menacée de disparition » et plutôt que l'« homéopathie », il faut « une thérapie de choc », dit-il. Le député des Alpes-Maritimes affiche un soutien sans faille au très populaire à droite Laurent Wauquiez, qu’il compte faire désigner dès 2023 candidat à l’élection présidentielle.

Atouts : Avec son franc-parler, Eric Ciotti dit vouloir libérer la droite du « politiquement correct ». Son positionnement et son verbe sont souvent en phase avec les attentes de la base militante, faisant de lui le favori du scrutin. Point non négligeable : sa fédération des Alpes-Maritimes est redevenue la première du pays, avec 3.500 adhérents.

Faiblesses : Arrivé en tête du premier tour de la primaire à la surprise générale, il avait été balayé au second tour face à Valérie Pécresse. Sa radicalité et sa proximité idéologique avec Eric Zemmour (Reconquête!) pourraient de nouveau effrayer l’aile plus modérée du parti et faire naître, une fois encore, un front anti-Ciotti.

Bruno Retailleau, le conservatisme bon teint

Le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau, le 21 avril 2020. - RETMEN/SIPA

« Avec les militants, je veux bâtir ce grand parti de droite, populaire et patriote, qui manque aujourd’hui à la France ». Le sénateur de Vendée, héritier du microparti de François Fillon Force républicaine, représente depuis plusieurs années l’aile conservatrice de LR. Il dit vouloir « refonder un nouveau parti », mais sa ligne n’est pas vraiment différente de celle d’Eric Ciotti. Il défend notamment un changement complet du système éducatif et un référendum sur l’immigration.

Atouts : Face à la radicalité d’Eric Ciottio, Bruno Retailleau joue la carte du rassemblement. « Cliver, c’est facile. Mais quand on dirige, il y a souvent beaucoup plus de courage à rassembler qu’à opposer », dit-il au Figaro. Il a, au passage, engrangé les soutiens de Gérard Larcher, François-Xavier Bellamy et même du sénateur Stéphane Le Rudulier, pourtant ancien porte-parole d’Eric Ciotti lors de la primaire.

Faiblesses : Souvent mesuré, le patron des sénateurs LR n’a pas l’aura médiatique d’Eric Ciotti ou d’Aurélien Pradié.

Aurélien Pradié, le grand chamboule-tout

Aurélien Pradié (LR), député sortant de la 1ere circonscription du Lot. - Alain Robert - Sipa

« Je souhaite que la droite parle de tout, de chaque préoccupation des Français, et qu’elle parle à tout le monde, du plus humble au plus favorisé ». Aurélien Pradié met dos à dos ses deux principaux adversaires, défendant une candidature « différente ». « Nous sommes aujourd’hui en danger de mort », insiste le numéro 3 du mouvement, qui promet le grand chamboule-tout : « Nous devons tout changer : le nom, le siège, notre organisation, notre message », dit-il, assumant « la rupture, y compris avec Nicolas Sarkozy ».

Atouts : A 36 ans, l’ambitieux député du Lot incarne le renouveau de la droite en défendant des thèmes peu mis en avant par son camp, comme l’écologie ou les violences faites aux femmes.

Faiblesses : Même s’il se dit « pleinement de droite », l’élu est souvent soupçonné dans son propre camp d’être trop à gauche, et en décalage avec les aspirations des militants.

Serge Grouard, ou « l’accord de gouvernement »

Serge Grouard, le maire d'Orléans. - CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

« Je suis le seul à porter cette ligne face à la non stratégie du flou comme face à une droitisation mortifère ». Serge Grouard a plaidé fin août pour un « accord de gouvernement » avec la majorité présidentielle, dans un discours où il a défendu sa candidature à la présidence des Républicains. Ancien député UMP puis LR de 2002 à 2015, opposant interne à Nicolas Sarkozy et soutien de François Fillon, Serge Grouard, 63 ans, est maire d’Orléans depuis 2001, avec une interruption entre 2015 et 2020.

Atouts : Serge Grouard a le mérite d’être le seul candidat à défendre clairement un accord avec la majorité présidentielle d’Emmanuel Macron.

Faiblesse : Peu connu du grand public, le maire d’Orléans pourrait peiner à convaincre les militants les plus critiques de l’action du chef de l’Etat

* La Haute autorité des Républicains a rejeté la candidature à la présidence du parti de Virginie Calmels, arguant qu’elle n’était pas à jour de cotisation. Une « manœuvre », selon la candidate, qui menace de saisir la justice.