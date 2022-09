A la grande braderie de Lille, il y avait de la bière, des moules, des frites, de vieux objets et aussi Jean-Luc Mélenchon. Le leader de LFI est venu, le samedi, faire un petit discours sur le stand de la Nupes avant de repartir. C’est ce dernier point, somme tout anecdotique, qui fait pourtant polémique sur les réseaux sociaux. Parce que le malheureux perdant des dernières élections présidentielles s’en est allé à bord d’un gros 4x4 américain.

Les sarcasmes, quolibets et critiques fusent de toutes parts, notamment sur Twitter, en réaction à une vidéo montrant Jean-Luc Mélenchon quitter la braderie de Lille dans une Jeep rutilante. Simples internautes, militants ou élus… « L’écolo à deux balles », raille Lilly. « Il défend la sobriété énergétique et repart dans un gros 4x4 Jeep ! », déplore Pierre. « Regardez Mélenchon repartir dans son gros 4x4 Jeep après avoir fièrement terminé son prêche sur l’écologie », fustige Gilbert Collard. On reproche aussi au patron de LFI d’avoir abusivement apposé une cocarde tricolore sur le pare-brise du véhicule. Qu’en est-il vraiment ?

FAKE OFF

En fait, le véhicule en question est un SUV de la marque Jeep, le modèle Compass hybride rechargeable. Selon nos informations, l’engin n’appartient pas à LFI et encore moins à Jean-Luc Mélenchon, mais à une société de location parisienne. « Le loueur n’avait plus rien d’autre à nous proposer », confie à 20 Minutes une source à LFI. Par ailleurs, si le véhicule à bien fait le déplacement depuis la capitale, ce n’était pas pour emmener l’ancien candidat à la présidentielle. « Il a servi à transporter 5 personnes et le matériel pour le stand », assure cette même source. Pour l’anecdote, Eric Zemmour avait utilisé le même véhicule, loué lors de sa campagne pour l’élection présidentielle.

Au sujet de la cocarde, elle appartient à Adrien Quattennens, député Nupes du Nord, qui a donc toute prérogative pour l’utiliser. D’autant plus qu’il faisait partie des 5 personnes à faire le déplacement à bord depuis Paris. Jean-Luc Mélenchon, lui, est venu à la braderie en train.