Elle était l’une des porte-paroles de Valérie Pécresse, candidate des Réublicains lors de l’élection présidentielle. La présidente de la région Pays de la Loire, Christelle Morançais, a annoncé qu’elle n’était « plus membre des Républicains », dans un entretien publié par Ouest-France ce vendredi.

« Je ne suis plus membre du parti Les Républicains depuis le lendemain du premier tour de l’élection présidentielle (le 10 avril 2022) », a-t-elle déclaré. Christelle Morançais avait accueilli avec « soulagement » la victoire d'Emmanuel Macron face à Marine Le Pen appelant à « aider » le président « à bâtir l’unité dont la France a tellement besoin ».

« Je n’ai pas compris que mon parti puisse mettre sur un pied d’égalité Emmanuel Macron et Marine Le Pen », s’est-elle expliquée. Une prise de position qui lui avait valu, à l’époque, des critiques au sein des Républicains, tandis que d’autres l’imaginait volontiers rejoindre le nouveau gouvernement, y compris en tant que Premier ministre.

« En conformité avec mes convictions »

Affirmant être « partie sans animosité, sans rancœur » de LR, la Sarthoise, âgée de 47 ans, assure néanmoins conserver « de très bons amis chez Les Républicains ». « Je suis et je reste une femme de droite, libérale, européenne, moderne. Je suis libre et je me consacre entièrement à la région des Pays de la Loire », affirme Christelle Morançais.

Considérée proche du parti parti Horizons d’Edouard Philippe, Christelle Morançais explique n'avoir rejoint, pour le moment, aucune formation politique. « Je ne fais pas un choix de rupture, mais de liberté. Je ne suis pas une femme de parti, mais de terrain. C’est une décision personnelle, en conformité avec mes convictions », justifie-t-elle.

Retailleau « ferait un très bon président »

A propos de l’élection à la présidence de LR (3 et 4 décembre), Christelle Morançais, proche de l’ex-président de région Bruno Retailleau, auquel elle a succédé en 2017, rappelle que pour l’instant la candidature du patron des sénateurs LR « n’est pas officielle ». « Il ferait un très bon président des LR et il le prouve à la tête du groupe LR au Sénat, tout comme il l’a montré à la région », estime l’élue.

Première femme à présider la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais, 47 ans, a connu une ascension fulgurante depuis sa première candidature malheureuse aux municipales de 2014 au Mans. Adhérente à l’UMP en 2002, Christelle Morançais avait commencé à militer en 2011 pour la réélection de Nicolas Sarkozy. Tête de liste dans la Sarthe aux régionales de 2015, elle était devenue deuxième vice-présidente des Pays de la Loire après la victoire du Vendéen Bruno Retailleau et s’était fait réélire en juin 2021.