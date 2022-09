Les prix de l’énergie flambent dans l’Hexagone, tirés notamment par la guerre en Ukraine et la mise à l’arrêt de nombreux réacteurs nucléaires d’EDF à cause de problèmes techniques. Pour faire face à la hausse des prix, le gouvernement a décidé d’organiser un Conseil de défense consacré à l’approvisionnement en gaz et en électricité de la France, ce vendredi. Mais quelles annonces ont suivi cette réunion ? Quelles pistes ont été évoquées pour passer l’hiver ? 20 Minutes fait le point pour vous.

La sobriété énergétique

Pour faire face à la crise de l’énergie, le gouvernement mise avant tout sur la sobriété énergétique. « La Première ministre a lancé un plan de sobriété énergétique en juin dernier dont l’objectif est de réduire de 10 % notre consommation d’énergie », a déclaré la ministre de la Transition énergétique, à la sortie de la réunion consacrée à ce sujet.

L’exécutif veut mettre l’accent sur « la sobriété choisie plutôt que les coupures subies », ajoute Agnès Pannier-Runacher. Cette sobriété ne sera pas contraignante et la ministre assure qu’il s’agit d’une « chasse au gaspillage » et non pas une « baisse de la production ». Les mesures contraignantes n’interviendront qu’en « cas de difficultés qui ne seraient pas anticipées ».

Les réacteurs nucléaires en pause rallumés pour l’hiver

« Trente-deux réacteurs sont à l’arrêt, dont certains pour corrosion sous contrainte et d’autres pour les maintenances habituelles. EDF s’est engagé à redémarrer tous les réacteurs pour cet hiver », annonce la ministre de la Transition énergétique. Elle ajoute que le gouvernement suit la situation avec des points hebdomadaires et est « particulièrement vigilant à ce que ce calendrier soit tenu ».

La solidarité européenne

Le gouvernement se tourne aussi vers nos voisins européens. En cas de pépin énergétique, il compte bien s’appuyer sur la solidarité européenne. « Le Conseil a plus particulièrement examiné les relations avec l’Allemagne et l’Espagne, parce que vous savez que nous avons avec ces deux pays d’importants échanges de gaz et d’électricité, et nous avons conclu que cette solidarité réciproque devra être renforcée dès cet hiver », a indiqué Agnès Pannier-Runacher.

Une prévention déjà mise en place

Le gouvernement se veut toutefois rassurant. D’après lui, de nombreuses mesures encourageantes sont déjà en place. Les stocks de la France en gaz sont remplis à 92 %, assure Agnès Pannier-Runacher, qui a donné un compte rendu du Conseil de défense ce vendredi après-midi. « Nous sommes désormais quasiment à l’objectif avec deux mois d’avance et nos voisins européens sont également bien avancés », annonce-t-elle, ajoutant que Paris « a activé tous les leviers à [sa] main pour préparer l’hiver ».

Pour la suite, l’exécutif entend faire des points réguliers dès début octobre. Il n’est donc pas exclu qu’un nouveau Conseil de défense sur l’énergie se réunisse le mois prochain. Le gouvernement promet aussi de continuer à amortir « une partie de l’augmentation du prix de l’électricité » et ce, même après la fin du « bouclier tarifaire ».