Pas de doute, c’est aussi la rentrée pour la classe politique, et il y a déjà deux caïds dans la cour de récréation. Alors que Jean-Luc Mélenchon a promis « la bataille générale » face au gouvernement, et a estimé qu’un « compte à rebours de la dissolution » de l’Assemblée nationale était enclenché, Élisabeth Borne a reproché au chef de file des insoumis de vouloir « le chaos ».

« C’est une illustration supplémentaire que certains cherchent à trouver des réponses pour les Français. Il y a beaucoup des groupes politiques d’opposition qui cherchent des compromis, et puis il y en a d’autres qui veulent le chaos, qui veulent le désordre », a estimé sur France Inter la Première ministre. Quant à l’éventualité d’une dissolution de l’Assemblée nationale avant la fin du quinquennat, la cheffe du gouvernement a répondu : « Je ne vais pas préjuger de la suite, je n’ai pas de boule de cristal, (…) je mets toute mon énergie à pouvoir trouver des compromis pour bâtir les meilleures réponses pour les Français ».

Marine Le Pen aussi sur la touche

Néanmoins, « il y a des partis avec lesquels on ne cherche pas ces compromis : le Rassemblement national parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs et La France insoumise parce qu’on a des désaccords profonds », a-t-elle répété. « Les insoumis ne font pas partie des forces politiques avec lesquels on peut travailler à l’Assemblée nationale, je pense qu’ils ne le veulent pas, ils veulent le désordre », a-t-elle insisté, citant aussi des propos de Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, appelant au « désordre à l’Assemblée et dans la rue ».

La Première ministre a également décliné la demande de Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, d’organiser une session extraordinaire du Parlement sur la crise énergétique. « Elle a un temps de retard (…) il est d’ores et déjà prévu un débat au Parlement sur la politique énergétique à l’Assemblée comme au Sénat, donc on peut rassurer Madame Le Pen, c’est bien prévu », a expliqué la cheffe du gouvernement, en se disant prête également « à parler de ces enjeux énergétiques » avec le président du Sénat et celle de l’Assemblée nationale dans le cadre de leur « comité de liaison ».