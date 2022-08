Jordan Bardella officialise sa candidature à la tête du RN

Le président par intérim du Rassemblement national Jordan Bardella a officialisé sa candidature à la tête du parti dans une lettre aux adhérents postée mercredi sur Twitter. « Candidat à cette éminente fonction, je me permets de solliciter votre confiance pour poursuivre le chemin victorieux que nous avons emprunté derrière Marine », affirme-t-il entre autres dans cette lettre de deux pages.

« Pour que nous demeurions cette grande force cohérente »

Jordan Bardella, fidèle lieutenant de Marine Le Pen, assure l’intérim à la tête du mouvement depuis septembre 2021, lorsque celle-ci était entrée en campagne pour la présidentielle. A 27 ans, il fait figure de favori face au maire de Perpignan Louis Aliot pour cette élection qui aura lieu pendant tout le mois d’octobre.

« Présider notre mouvement exige une vision haute et une disponibilité totale, mais aussi une solide connaissance de l’appareil et de ses cadres », ajoute M. Bardella dans sa lettre, en soulignant qu’avec 89 députés « les Français nous ont installés aux portes du pouvoir ». « Je suis candidat pour que nous demeurions cette grande force cohérente, populaire, méritocratique » et « enracinée dans les territoires », ajoute-t-il.