A trois jours de la rentrée des classes, le constat du ministre de l’Education nationale est sans appel : l’école « est injuste avec les pauvres ». La question de la mixité scolaire est donc « très clairement une des priorités », a avancé lundi Pap Ndiaye au média Brut.

« On peut dire un peu brutalement que l'école se débrouille mal avec les pauvres et qu’elle est injuste avec les pauvres », a-t-il dit au média en ligne. A la question de savoir comment y remédier, il répond : « Il faut travailler par exemple sur la mixité scolaire, il faut travailler pour que l’éducation prioritaire - les zones dites REP, REP +, et il y a d’autres dispositifs - soit bien calibrée ».

La question de la carte scolaire

Selon le ministre, « il y a la question de la carte scolaire qui est posée, il y a la question de la valorisation des établissements qui sont situés dans les quartiers défavorisés. Il y a un ensemble de choses sur lesquelles on peut agir ». « C’est très clairement une des priorités de mon ministère », conclut-il.

La carte scolaire est le dispositif qui affecte les élèves dans tel ou tel établissement, selon plusieurs critères, dont notamment l’adresse du domicile de l’enfant. Les études internationales PISA (qui étudient les systèmes éducatifs des pays de l’OCDE) montrent que la France est l’un des pays où l’origine sociale d’un élève pèse le plus sur son destin scolaire, et ce depuis plusieurs décennies.