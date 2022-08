Invitée à s’exprimer devant le patronat, la Première ministre Elisabeth Borne a exhorté ce lundi les entreprises à réduire rapidement leur consommation d’énergie de manière à éviter des mesures de « rationnement », sans convaincre pleinement l’opposition.

« J’appelle chacune [des entreprises] à établir, en septembre, son propre plan de sobriété », a lancé la cheffe de l’exécutif dans ce discours de rentrée. « Si chacun ne prend pas sa part (…) nous serons amenés à imposer des baisses de consommation », a-t-elle averti. Et « si nous devions en arriver au rationnement, les entreprises seraient les premières touchées ».

Patronat sceptique

Alors que Geoffroy Roux de Bézieux avait estimé dans la matinée que l’Etat était « le plus grand superprofiteur », Elisabeth Borne lui a sèchement répliqué : « Non monsieur le Président, il n’y a pas de surprofits du côté de l’Etat », en soulignant les dépenses engagées pour protéger le pouvoir d’achat des Français.

La mise en garde de la cheffe du gouvernement survient alors que la guerre entre l’Ukraine et la Russie, grande exportatrice de gaz, a causé une crise énergétique en Europe. Depuis le mois de juin, le gouvernement français répète son objectif de réduction de 10 % de la consommation énergétique en France d’ici à 2024.

Les entreprises « feront leur part », a promis ce lundi le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux. Mais « faisons confiance aux entreprises et aux entrepreneurs », ainsi qu’aux corps intermédiaires, a martelé le « patron des patrons » dans un discours plus offensif qu’à l’accoutumée. Là où le patron du Medef se méfie d’une ingérence de l’Etat, Oxfam France s’est au contraire désolé du ton de la Première ministre, jugé trop conciliant. La présidente du groupe LFI à l’Assemblée Mathilde Panot s’est montré plus critique encore, jugeant qu' » au Medef, Elisabeth Borne expose le chaos capitaliste : coupures, pénuries, rationnement ».

Investir en Ukraine ?

Loin de ces accrochages politiques, la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef s’était ouverte en milieu de journée sur un appel plus consensuel du président ukrainien Volodymyr Zelensky à investir dans son pays marqué par la guerre contre la Russie.

« Proposez des milliers de contrats, des milliers d’emplois, nous avons besoin de votre participation à la reconstruction après les hostilités », a lancé le chef d’Etat, invité à ouvrir les débats en visioconférence de Kiev.

Six mois après le lancement de l’offensive russe en Ukraine, Volodymyr Zelensky a notamment fait des appels du pied aux entreprises du bâtiment, de l’automobile et du secteur énergétique, avant de recevoir une ovation debout de l’assemblée présente à l’hippodrome de Longchamp, où se déroule la REF.