Un nouvel orage vient de frapper la région stéphanoise vendredi, mais celui-ci est d’ordre politique. Mediapart a en effet révélé que Gilles Artigues, premier adjoint du maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau de 2014 à mai 2022, était durant toute cette période victime d’un chantage à la vidéo intime. D’après l’AFP, celui-ci porte d’ailleurs plainte ce lundi pour « chantage aggravé » contre l’élu LR, après les révélations du site d’information. 20 Minutes revient ce lundi sur les principales questions que pose cette affaire hors du commun.

Qui sont les personnalités politiques impliquées dans l’enquête de « Mediapart » ?

La longue enquête publiée vendredi par Mediapart concerne essentiellement quatre hommes politiques stéphanois. La victime du chantage, Gilles Artigues (57 ans), était député UDF de la Loire de 2002 à 2007 avant de devenir candidat MoDem à la mairie de Saint-Etienne en 2008 (battu au second tour par le socialiste Maurice Vincent) puis aux côtés de Gaël Perdriau (UMP puis LR) sur la liste ayant remporté les deux élections municipales suivantes à Sainté, en 2014 et 2020. Ce professeur certifié de mathématiques, ayant également présidé l’association chrétienne Jeunes pour une foi, a occupé la fonction de premier adjoint de Gaël Perdriau à la ville de Saint-Etienne pendant huit ans. Et ce avant de démissionner en mai dernier. Face à lui, on trouve donc Gaël Perdriau (50 ans), contre qui Gilles Artigues vient de porter plainte ce lundi pour « chantage aggravé » à la sextape.

L’élu LR se serait d’après Mediapart appuyé en 2014 sur son actuel adjoint chargé de l’éducation et de la jeunesse, Samy Kéfi-Jérôme, pour mettre en place un piège politique visant Gilles Artigues. Gaël Perdriau se serait méfié de son allié de circonstance (en raison d’accords nationaux UMP-MoDem) en vue des municipales de 2020. Samy Kéfi-Jérôme (42 ans) aurait alors établi avec son compagnon de l’époque, Gilles Rossary-Lenglet, également engagé dans la vie politique stéphanoise, un redoutable scénario digne de Baron Noir pour affaiblir Gilles Artigues. A savoir organiser et filmer, à l’insu du conseiller municipal centriste, une soirée intime en marge d’une réunion à Paris.

Gilles Artigues, ici lors d'une intervention en 2007 à Paris en tant que député UDF de la Loire. - IBO/SIPA

Que contient exactement la « sextape » du chantage ?

Séparé de Samy Kéfi-Jérôme et n’ayant « plus rien à perdre », Gilles Rossary-Lenglet assure à Mediapart que son ex-compagnon « a payé sur place un escort boy » qui a passé environ 1h30 dans la même chambre d’hôtel parisienne que Gilles Artigues. L’objectif est de piéger sur son intimité ce père de famille très impliqué dans la communauté catholique, et homme politique ayant publiquement contesté une campagne publicitaire pour un salon gay. D’après Mediapart, qui a consulté la vidéo, l’ex-premier adjoint y apparaît nu, aux côtés d’un escort gay qui procède à un massage érotique. Samy Kéfi-Jérôme aurait montré un extrait de ces images à Gilles Artigues en début d’année 2015.

« Le message était clair : il ne fallait pas que Gilles Artigues fasse d’écart s’il ne voulait pas que la vidéo sorte », résume Gilles Rossary-Lenglet. « Monsieur Artigues a de toute évidence été attiré dans un guet-apens, expose à Mediapart son avocat Me André Buffard. Il confirme que Samy Kéfi-Jérôme lui a montré une courte vidéo, lui laissant entendre que ce n’était qu’un extrait, et que le reste pouvait être beaucoup plus grave. Puis M. Kéfi-Jérôme aurait commencé à exercer un chantage sur des considérations politiques, les candidatures qui se profilaient, et sur ce qu’il souhaitait de la part de Monsieur Artigues. »

Gaël Perdriau, ici en août 2020 à Saint-Etienne face à plusieurs médias. - Bony/SIPA

Quelles répercussions sur la vie politique stéphanoise ?

Gaël Perdriau est clairement fragilisé depuis trois jours et la révélation de cette énorme affaire. « Au courant depuis le début », comme l’affirmait samedi l’avocat de Gilles Artigues, l’élu stéphanois s’est le même jour lancé dans une réaction lapidaire face à la presse locale. « Je souhaite comprendre les tenants et aboutissants de toute cette affaire et je conteste fermement toute notion de chantage. On est sur des sujets d’ordre intime et privé, qui n’ont aucun lien avec la politique ». Il se réserve le droit de porter plainte contre Mediapart, qui le « met en cause de manière insidieuse ». Une plainte a en tout cas été officialisée ce lundi contre lui par Me André Buffard, pour « chantage aggravé, guet-apens en bande organisée, détournement de fonds publics et non-dénonciation de faits délictueux ».

Comme l’évoque pour Mediapart Gilles Rossary-Lenglet, une importante somme d’argent, de l’ordre de « 50.000 euros », dont il a en partie bénéficiée, aurait en effet été réclamée en contrepartie de la vidéo, et aurait transité par le biais de subventions municipales. Etant donné les multiples réactions de responsables politiques de tous bords dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui dénoncent « des révélations d’une incroyable violence », il serait étonnant que les conséquences s’arrêtent à la suspension des fonctions de conseiller régional délégué de Samy Kéfi-Jérôme, actée samedi par Laurent Wauquiez.