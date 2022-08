C’est un dispositif envisagé pour l’école primaire en priorité. Le ministre délégué à la Ville Olivier Klein a dit vendredi sur franceinfo vouloir que des enfants aient accès à un « trousseau » gratuit de fournitures scolaires à la rentrée 2023, en soutenant les achats groupés par les collectivités. « J’ai envie, avec le ministre [de l’Education nationale Pap Ndiaye], de travailler pour la rentrée 2023 à une procédure qui ferait que, dans les quartiers populaires en tout cas, les enfants aient tous leurs fournitures », a déclaré Olivier Klein.

Le dispositif, envisagé pour dans un an, concernerait « évidemment les quartiers populaires, les écoles en REP + et en REP [établissements concentrant les difficultés sociales], mais il y a aussi des enfants pauvres dans des quartiers qui ne sont pas en REP ou REP + donc il faudra trouver une proposition qui est juste, équitable, et c’est là-dessus qu’on se donne l’objectif de travailler pendant toute cette année scolaire », a ajouté le ministre.

Le « même cahier »

Olivier Klein, jusqu’ici maire de Clichy-sous-Bois, banlieue populaire de Seine-Saint-Denis, avait expérimenté ce dispositif dans sa commune, où les élèves en école primaire ont « sur leur table l’ensemble du trousseau nécessaire ». « On pourrait y travailler, avec les parents, avec les enseignants, parce que ce trousseau il faut le définir », a-t-il précisé.

Cela permet d’aider les familles en difficulté et de faire en sorte que « tous les enfants aient le même cahier ». « Il n’y a pas l’enfant qui va avoir Hello Kitty, celui qui va avoir Superman et celui qui va avoir le PSG sur sa couverture », a défendu le ministre. « L’idée, c’est de pouvoir donner aux collectivités ce fonds pour pouvoir acheter des trousseaux, et que chaque élève, quand il arrive dans sa classe, trouve tout ce dont il a besoin pour l’année », a précisé à l’AFP l’entourage d’Olivier Klein. L’inclusion ou non du collège restant à trancher, précise-t-on au ministère.