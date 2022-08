Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est félicité ce mercredi du bilan de la préfecture de la police de Paris sur le dossier brûlant du crack dans la capitale avec 128 arrestations en un mois et a annoncé qu’il se rendra en Afrique de l'Ouest.

Entre le 20 juillet et le 20 août, 128 personnes ont été interpellées, soit trois fois plus que l’année dernière à la même période, a indiqué le ministre, précisant que le « volume de crack saisi en quinze jours correspond à la totalité du volume qui a été saisi pendant l’année 2021 ». « C’est bien, mais ce n’est pas suffisant, vous savez qu’il va falloir frapper beaucoup plus fort, le crack n’a pas besoin d’être réduit mais anéanti », a déclaré Gérald Darmanin, affirmant que le crack « reste le plus grand sujet de Paris ».

Démantèlement des filières

Lors de l’arrivée de Laurent Nunez à la Préfecture de police le mois dernier, Gérald Darmanin a demandé au nouveau préfet de lui « proposer pour la rentrée des solutions pour lutter définitivement contre ce fléau » du crack, une substance dérivée de la cocaïne. « La volonté du préfet de police est de démanteler le marché du crack à ciel ouvert et nous ne tolérerons pas qu’il se reconstitue ailleurs », a poursuivi mercredi le ministre devant notamment la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors de la cérémonie du 78e anniversaire de la libération de Paris à la Préfecture de police.

Une réunion entre le préfet de police, de région Ile-de-France et les parties prenantes du plan crack, sera d’ailleurs organisée dans plusieurs jours. « Il faut démanteler les filières, je me rendrai bientôt en Afrique de l’Ouest pour avoir un dialogue franc avec les pays concernés et créer les conditions de reconduite très rapide des trafiquants dans leurs pays d’origine », a également annoncé M. Darmanin, ajoutant vouloir interpeller les consommateurs dans les rues.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a annoncé 200 millions d’euros pour préparer la sécurité lors des JO 2024 en France, notamment pour la « stratégie anti-drone », « la menace terroriste de demain » selon le ministre.