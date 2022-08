Estimant que le fonctionnement « gazeux » de La France insoumise pêche, selon elle, « aux élections intermédiaires et dans les périodes hors élection », la députée LFI, Clémentine Autain, a demandé au parti, ce lundi, plus de « pluralisme » et « d’ancrage territorial ».

Ces dernières années, l’élue de Seine-Saint-Denis a plusieurs fois formulé des critiques contre le fonctionnement du mouvement, dominé par la figure charismatique de Jean-Luc Mélenchon - qui a été deux fois son candidat à l’élection présidentielle après l’avoir été pour le Front de gauche en 2012.

Un « petit noyau de dirigeants »

Dans le billet de blog de lundi, à trois jours du début des « Amphis d’été » du mouvement dans la Drôme, elle se montre moins offensive que par le passé, en évoquant les avantages de LFI par rapport aux partis traditionnels : « Plus souple, tourné vers l’action, très offensif sur les réseaux sociaux, débarrassé des batailles internes de Congrès, notre mouvement a su épouser une part des exigences de notre temps ». Mais elle en regrette l’organisation « gazeuse » : « Les lieux de la prise de décision restent flous, l’espace du débat stratégique n’est pas identifié, la partition entre le local et le national mériterait d’être redéfinie ».

Clémentine Autain constate que « le fonctionnement adopté s’est surtout révélé performant en période de campagne présidentielle, avec son impact sur les législatives. Le bilan est moins positif aux élections intermédiaires et dans les périodes hors élection ». Elle déplore la permanence d’un « petit noyau de dirigeants » qui va à l’encontre de la « diversité » et de la « pluralité » qu’elle souhaite. La députée prône « l’alliage du consensus et du pluralisme », avec des votes en cas de blocage.

Une meilleure coordination

Clémentine Autain propose aussi que les « groupes d’action », qui rassemblent localement les militants insoumis, soient mieux coordonnés entre eux : « Il est nécessaire que LFI existe aussi à cette échelle, celle d’une ville, d’une agglomération, d’un "pays", d’un département voire d’une région ».

Enfin, Clémentine Autain espère que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), la coalition pour les législatives de LFI avec le Parti socialiste, EELV, le PCF et Générations, sera « durable ». D’abord à travers des « assemblées de circonscription » animées de manière pluraliste, mais aussi avec le « Parlement de la Nupes », existant mais dont l’avenir est incertain.