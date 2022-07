Il est désormais entre les mains de la justice. Le maire de la ville du Gosier, en Guadeloupe, recherché depuis le 20 juillet dans une affaire de détournement de fonds présumés, a été interpellé et placé en garde à vue « à sa descente d’avion » mercredi, a indiqué à l’AFP le procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

« Une perquisition est en cours dans deux domiciles », a également précisé le parquet, confirmant une information des médias locaux. Un mandat de recherche avait été délivré à l’encontre de l’élu guadeloupéen, Cédric Cornet, qui ne s’était pas présenté à une convocation dans une affaire de détournements de fonds présumés. Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, avait alors parlé d’une « volonté affichée de ne pas honorer » cette convocation, de la part de l’édile.

🛑 Communiqué de presse pic.twitter.com/K4hqDPK3pK — Parquet de Pointe-à-Pitre (@Procureur_pap) July 20, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« En voyage de noces »

L’élu devait être entendu par les policiers dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte « notamment des chefs de recel d’abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption active et passive », selon le parquet.

Cédric Cornet avait contesté, dans les médias locaux, avoir été informé de sa convocation et dénoncé – via un communiqué de son avocat – un « acharnement » contre sa personne. Il avait également indiqué être « en voyage de noces » et s’était dit « prêt à l’écourter », en précisant n’avoir aucunement l’intention de se soustraire à la justice.

Cédric Cornet est inscrit au fichier des délinquants sexuels depuis sa condamnation en appel en 2019 à deux ans de prison avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire et 16.000 euros d’amende pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans. Il avait été élu maire du Gosier l’année suivante.