« Je ne suis pas là pour exercer la police vestimentaire à l’Assemblée, je fais confiance aux parlementaires. » Yaël Braun-Pivet espère sans doute avoir clos le débat sur le port de la cravate au sein de l’Hémicycle, qu’ Eric Ciotti veut rendre obligatoire. Pour le député LR, il faut sévir avec la gauche « débraillée » pointée du doigt par Renaud Muselier, qui vient en jean voire, tenez-vous bien, en tee-shirt.

Mais la présidente de l’Assemblée a aussi rappelé sur France 2 que le règlement prévoit « une tenue de ville ». « On ne peut pas venir habillé comme on veut », indique-t-elle, car en tant qu’élu « vous devez toujours imaginer que les Français doivent être fiers de vous ». Alors, que dit exactement le règlement de l’Assemblée nationale ? Que peut-on porter ou ne pas porter ? 20 Minutes fait le point.

Ce qui est interdit

En 2017, François Ruffin avait déjà provoqué l’émoi en siégeant à la tribune vêtu d’un maillot de football, d’un club amateur de sa circonscription, en plein débat sur la taxation des transferts. Il avait alors écopé d’une sanction financière pour « provocation », puisqu’il avait gardé son maillot après un premier avertissement sur ses « extravagances vestimentaires ». Mais la polémique avait eu le mérite de lancer un chantier : depuis septembre 2018, l’article 9 de l’instruction générale du Bureau énonce clairement ce qui est interdit.

« Est ainsi notamment prohibé le port de tout signe religieux ostensible, d’un uniforme, de logos ou messages commerciaux ou de slogans de nature politique ». Le maillot de foot de Ruffin ne passerait donc plus, ne serait-ce que pour le sponsor en son centre. Pas plus qu’une croix catholique portée par-dessus un vêtement ou une kippa. La notion d’uniforme peut en revanche être discutée : si ceux de policier ou de pompier sont clairement identifiables, quid du bleu de travail que portait, avec cravate, le communiste Patrice Carvalho en 1997 ?

Ce qui est autorisé

Comme l’a indiqué Yaël Braun-Pivet, le règlement prévoit que la tenue des députés « doit rester neutre et s’apparenter à une tenue de ville ». Comme il est difficile de faire une liste exhaustive de ce qui est autorisé, il faut alors s’en remettre à la définition de chacun d’une « tenue de ville », et admettre qu’il existe de nombreux vêtements qui ne sont ni explicitement interdits, ni dans la catégorie « tenue de ville » telle que l’entend la droite adepte du costume et de la cravate.

On admet néanmoins que les robes sont autorisées, malgré les commentaires grivois qui avaient accompagné la robe à fleurs de Cécile Duflot en 2012. Cette même robe a été revêtue par l’écologiste Marie-Charlotte Garin le 28 juin dernier, sans constituer un faux pas réglementaire. De même, la tenue tahitienne (chemise à fleurs, short, sandales) de Moetai Brotherson et Tematai Le Gayic ont été validées par la présidente de l’Assemblée, puisqu’il s’agit d'« habits traditionnels respectueux de l’institution et des électeurs ». Par ailleurs, la position du bureau s’est assouplie au fil des ans sur le port de la veste de costume et de la cravate, qui peuvent depuis peu être enlevées à l’envie.

Une question de classe ?

Reste donc la question du cocktail jean-basket-pull. Très loin des critères d’interdiction, il ne coche pas la case « tenue de ville » selon Eric Ciotti et Renaud Muselier. Mais force est de constater que la majorité des Français opte pour cet ensemble au quotidien. Avec le temps, le costume est au contraire devenu l’apanage des hommes politiques, des chefs d’entreprise et un symbole du milieu de la finance notamment. Au point de devenir, pour certains, l’affaire d’une classe sociale, un uniforme donc… sanctionnable ?

Ils nous reprochent de venir à l’Assemblée habillés simplement, mais la véritable indécence, c’est de s’y pavaner en costumes qui coûtent plus d'un SMIC.



Par respect pour le peuple, je demande officiellement à @YaelBRAUNPIVET d’interdire le port de ces tenues aux prix indécents. pic.twitter.com/73KE41dtIH — Louis Boyard (@LouisBoyard) July 22, 2022

Le député LFI Louis Boyard, renversant l’argument d’Eric Ciotti, espère ainsi interdire les « costumes aux prix exorbitants » au sein de l’Hémicycle. Symbole d’une « arrogance vestimentaire », les vestes Hugo Boss ou Armani « renvoient une image déplorable » de l’Assemblée selon lui, en particulier « au regard de l’explosion de la pauvreté dans notre pays ».