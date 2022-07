Lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative 2022 au Parlement, les députés ont voté, en première lecture, la suppression de la redevance de l’audiovisuel public, ce samedi matin. Les députés ont adopté par 170 voix contre 57 cet article figurant parmi les mesures de soutien au pouvoir d’achat.

La suppression de la redevance de 138 euros, payée par les ménages possédant un téléviseur et qui rapporte plus de 3 milliards d’euros nets par an, était l’une promesse de campagne d’Emmanuel Macron.